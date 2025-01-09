Минтранс введет обязательное размещение детей вместе с родителями в самолетах

Министерство транспорта подготовило нормативные изменения, обязывающие авиаперевозчиков размещать детей в самолете вместе с родителями. Об этом сообщил министр транспорта России Роман Старовойт на совещании президента Владимира Путина с членами правительства. Слова главы ведомства приводит ТАСС.

По данным Старовойта, Минюст зарегистрирует поправки в федеральные авиационные правила до 14 января.

Кроме того, министр заявил, что с 10 января 2025 года все российские авиакомпании должны предоставлять 50%-ную скидку на перелеты по России для детей до 12 лет.

Глава ведомства отметил, что с 1 января скидку ввели 23 авиакомпании.

«Уже с 1 января текущего года 23 крупнейшие российские авиакомпании, а они у нас перевозят более 95% всех пассажиров, начали предоставлять 50%-ную скидку детям до 12 лет по всем внутренним направлениям в рамках всех действующих тарифов, за исключением бизнес-класса», — пояснил Роман Старовойт.

Также министр доложил Владимиру Путину о новогодних перевозках. В частности, с 29 декабря по 8 января авиакомпании перевезли более 3 млн пассажиров, из которых более 2,2 млн — по России. Загрузка на рейсах превысила показатель 2024-го на 2% и составила 85%.