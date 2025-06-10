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10.06.2025 в 14:00

Совладелец «Литнета» купил долю в Mangalib

Борис Макаренков стал гендиректором платформы

Совладелец сервиса самиздата «Литнет» Борис Макаренков купил 30% в ООО «Мангалиб» у Максима Онуфриева. Благодаря сделке Макаренков стал гендиректором портала азиатских цифровых комиксов Mangalib, сообщают «Ведомости».

По словам Макаренкова, Mangalib является крупнейшим по аудитории порталом для чтения цифровых азиатских комиксов в русскоязычном сегменте. В его каталоге есть японская и англоязычная манга, китайские и южнокорейские комиксы, а также азиатские комиксы, адаптированные под мобильные устройства.

Член правления Ассоциации по защите авторских прав в интернете Максим Рябыко отмечает, что значительную часть ассортимента портала сейчас составляют нелицензированные переводы популярных произведений в этих жанрах, а также их версии без перевода. Площадка монетизируется за счет размещения рекламы и предоставления premium-подписки.

В июне в Таганский районный суд поступил административный протокол к ООО «Мангалиб». Компании предъявлено обвинение в пропаганде нетрадиционных сексуальных отношений. Максимальное наказание за такое нарушение составляет 1 млн руб. либо административное приостановление деятельности на срок до 90 суток. Эксперты полагают, что стоимость сделки по покупке 30% в этом активе составила не более 30 млн руб., в том числе с учетом судебных рисков.

Ранее сообщалось, что платформы с азиатскими комиксами испытывают трудности. С одной стороны, южнокорейские регуляторы обвиняют их в нарушении интеллектуальных прав, с другой стороны, вопросы возникли и у российских регуляторов.

LitNet Mangalib
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