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18+
19.03.2025 в 11:00

«Совкомбанк» и Сергей Безруков упаковали мечты в картотеку и зажгли их

Новый ролик банка превращает желания в яркие образы — от кухни до мотоцикла, пока камера ловит магию исполнения

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Каждый человек о чем-то мечтает. О долгожданном путешествии, о новой кухне, о классном весеннем гардеробе, об обучении, мотоцикле, ремонте, айфоне… Таких желаний у каждого из нас наберется не мало. Целая картотека. В рекламной кампании «Совкомбанк» и агентства Rodcher Creative этот образ лег в главную концепцию.

Дарья Родчер, креативный директор агентства:

Образ такой картотеки мы и создали вместе с режиссером Ильей Медведевым в ролике для «Совкомбанка». Каждая ячейка картотеки загорается в момент исполнения мечты.

Главным героем ролика традиционно стал Сергей Безруков. Sostav узнал, чем был обусловлен выбор селебрити.

Татьяна Земенкова, начальник управления производства рекламных кампаний ПАО «Совкомбанк»:

Сергей Безруков — многолетний амбассадор «Совкомбанка». При изначальном выборе лица бренда нам было важно, чтобы у амбассадора было не только высокое знание, но и настоящая народная любовь, а его ценности совпадали с ценностями банка.

На создание правильной атмосферы картотеки желаний, немного сюрреалистичной и фантазийной, работало все: декорация, свет, геометрия движения камеры и отыгрыши артиста. Соединить все это вместе с креативной задумкой в правильный образ помогла команда Grandma Production.

Этот ролик стал одним из серии о продуктах бренда, созданных в единой креативной рамке. В каждом есть метафора гигантских предметов в пространстве, демонстрирующих масштабы результатов работы банка. Такая интересная фишка, помогает выделиться из клаттера стандартных приемов.

«Совкомбанк» (клиент)

Руководитель департамента маркетинговых коммуникаций, ПАО «Совкомбанк»: Ирина Cтародубцева
Руководитель направления рекламных и спонсорских проектов. Управление производства рекламных кампаний ПАО «Совкомбанк»: Максим Кудактин
Начальник управления производства рекламных кампаний ПАО «Совкомбанк»: Татьяна Земенкова

Rodcher Creative (креатив)
Grandma Production (продакшен)

Совкомбанк Сергей Безруков Rodcher Creative
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