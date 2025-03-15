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15.03.2025 в 13:01

Совенок Duolingo научил бразильцев правильно заказывать филе-о-фиш

McDonald’s запустил кампанию в честь возвращения в меню бургера с рыбой

Маскот приложения для изучения языков Duolingo стал главным героем кампании McDonald’s в Бразилии. Зеленый совенок Дуо научил местных жителей правильно произносить название бургера с рыбой, который возвращается в меню бразильских ресторанов сети.

В ролике клиентка пытается заказать McFish & Chips, но неправильно произносит название блюда, и в этот момент в лучших традициях фильмов ужасов появляется зеленая птица Duolingo. Девушке ничего не остается, как собраться и верно назвать свой заказ.

Поскольку менее 1% бразильцев свободно разговаривают на английском, эта кампания одновременно является и образовательной.

McDonald’s Duolingo
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