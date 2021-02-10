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10.02.2021 в 13:30

В Госдуму внесут законопроект о квотах на размещение социальной рекламы в интернете

Поправки затронут крупные онлайн-платформы

Комитет Госдумы по информполитике подготовил законопроект об обязательной социальной рекламе в интернете, его внесут на рассмотрение 10 февраля. Документ предполагает поправки в закон «О рекламе», сообщают «Известия». Он вводит обязательную квоту в 5% на размещение социальной рекламы на онлайн-платформах, распространяющих рекламу, которые посещают более 100 тыс. российских пользователей в сутки.

«Согласно ч. 3 ст. 1 ФЗ «О рекламе», социальная реклама должна составлять до 5% площадей или времени, отведенного для распространения рекламы. Формально такая обязанность уже существует и для интернет-компаний. Однако механизм реализации требования закона, в том числе корректного определения пятипроцентной доли для распространения социальной рекламы, отсутствует», — говорится в пояснительной записке. На практике норма действует для ТВ и уличных щитов, авторы предлагают распространить ее на все площадки.

На первом этапе законопроект затронет самые крупные сервисы, такие как «Яндекс», Mail.ru, Rambler, Google и Facebook. Регулятор будет взаимодействовать не с самими компаниями, а с их рекламными площадками. В комментарии изданию генеральный директор Rambler&Co Максим Тадевосян отметил, что важно договориться о единых прозрачных правилах и стандартах для интернет-индустрии, которые будут учитывать интересы всех участников. В «Яндексе» надеются, что законопроект будет учитывать специфику и сложность рынка интернет-рекламы.

Также законопроект предусматривает создание системы мониторинга интернет-площадок. Для этого нужен единый оператор, который будет на конкурсной основе отбирать социальную рекламу и отслеживать выполнение квоты. Право назначить некоммерческого оператора может получить Минцифры, сообщили депутаты. По информации источников издания, им может стать «Институт развития интернета».

В сентябре прошлого года Институт развития интернета (ИРИ), Общественная палата РФ, «Яндекс», Mail.ru Group и Rambler Group подписали меморандум, который призван помочь всем некоммерческим организациям России в продвижении своих общественно-полезных инициатив в интернете. Кроме того, документ должен упростить компаниям проверку проектов на предмет мошенничества.

Госдума Социальная реклама
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