Состояние всех миллиардеров мира за год увеличилось на 2 трлн долларов

В 2024 году совокупное состояние всех миллиардеров мира увеличилось на 2 трлн долларов — с 13 до 15 трлн долларов, что в три раза быстрее по сравнению с ростом 2023-го. Об этом говорится в докладе международной благотворительной и гуманитарной организации Oxfam.

В отчете отмечается, что за прошлый год количество миллиардеров выросло на 204 человека, достигнув отметку в 2769. При этом 60% состояния миллиардеров получено по наследству, благодаря связям или монопольной власти.

Одновременно с этим число людей, живущих менее чем на 6,85 доллара в день, «практически не изменилось с 1990 года», указано в докладе. В Oxfam считают, что для снижения растущего неравенства в мире нужно повсеместно реформировать налоговую политику, включая введение налога на наследство и ликвидацию офшорных зон.