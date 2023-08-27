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27.08.2023 в 15:20

Сооснователь «Яндекса» Аркадий Волож попросил ЕС снять с него санкции

Запрос будет рассмотрен в сентябре

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Юристы сооснователя «Яндекса» Аркадия Воложа обратились к Евросоюзу с просьбой о снятии санкций с бизнесмена, сообщает Financial Times со ссылкой на источники. Запрос будет рассмотрен в сентябре.

Санкции в отношении Воложа продлеваются каждые шесть месяцев, нр предприниматель надеется убедить ЕС снять ограничения до очередного продления 15 сентября. В августе 2023 года он высказался против «спецоперации».

В июне 2022 года основатель «Яндекса» попал в санкционный список Европейского союза (ЕС). После этого он оставил руководящие должности в компании — вышел из совета директоров и покинул пост гендиректора группы.

Единственный российский бизнесмен, которому удалось снять западные санкции благодаря своей политической позиции, — это Олег Тиньков. Великобритания ввела против него санкции в марте 2022 года, после чего он осудил «спецоперацию» и продал долю в TCS Group, владеющей «Тинькофф Банком» и другими активами.

Яндекс Аркадий Волож
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