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23.08.2024 в 06:50

Сооснователь Hobby World займётся продажей товаров для взрослых

Михаил Акулов стал владельцем 50% в ГК Soho

Сооснователь и гендиректор холдинга «настолок» Hobby World Михаил Акулов стал владельцем 50% в ГК Soho, дистрибутора обуви, аксессуаров и товаров для взрослых. Об этом сообщают «Ведомости».

ГК Soho включает в себя компанию Soho Fashion, которая специализируется на дистрибуции зарубежных брендов обуви и сумок, компанию-дистрибутора товаров для взрослых Soho Wellness, а также интернет-магазины SohoShop и Deserved.

Помимо Hobby World Акулов занимается консолидацией видеоигровых студий. Вход в бизнес ГК Soho эксперты связывают с желанием основателя привлечь дополнительное финансирование или усилить управленческие компетенции внутри этой ГК.

Гендиректор «Infoline-аналитики» Михаил Бурмистров оценивает купленный актив в 400−500 млн руб. Он полагает, что основной драйвер выручки ГК — товары sexual wellness, продажи которых «бурно растут уже последние несколько лет из-за увеличения интереса россиян к сексуальному просвещению и развитию онлайн-продаж, которые сделали процесс покупки конфиденциальным и комфортным».

Ранее стало известно, что Hobby World построит собственный завод по производству настольных игр. Инвестиции в проект составят порядка 500 млн руб., завод планируется запустить уже в 2025 году.

Hobby World
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