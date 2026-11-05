Sony ответит в суде за сбор данных о просмотрах

Американский суд разрешил продолжить рассмотрение части коллективного иска против Sony, в котором компанию обвиняют в сборе и продаже данных о просмотрах пользователей смарт-телевизоров без их согласия. Суд постановил, что описанные в иске действия, если они подтвердятся, могут нарушать право жителей штата на конфиденциальность, сообщает Mediapost.

По утверждению истцов, Sony использовала технологию автоматического распознавания контента (ACR), чтобы отслеживать просматриваемые материалы, связывать сведения с конкретными потребителями и передавать их рекламным партнерам. Собранная информация, как заявляют истцы, могла раскрывать политические и религиозные взгляды, сексуальную ориентацию, состояние здоровья и другие личные характеристики.

В дополненном иске, поданном в июле, потребители утверждали, что телевизоры фиксировали цифровые отпечатки изображений и звуков на экране и передавали их вместе с идентификаторами устройства, домохозяйства и домашней сети. Истцы также заявили, что Sony скрывала сбор данных за настройками и функциями с нейтральными названиями, а возможность отказаться от отслеживания была труднодоступной.

Sony просила суд отклонить иск на ранней стадии, утверждая, что даже изложенные потребителями факты не подтверждают заявленные нарушения. Судья сохранила в производстве требования о нарушении конституции Калифорнии, но отклонила остальные пункты иска.

Иск против Sony перекликается с претензиями властей Техаса к производителям смарт-телевизоров из-за сбора данных о просмотрах. В декабре прошлого года генеральный прокурор подал иск против пяти крупнейших производителей смарт-телевизоров — Sony, Samsung, LG, Hisense и TCL.