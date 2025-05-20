Sony блокирует аккаунты российских геймеров за обход региональных ограничений

Sony начала массово блокировать аккаунты российских пользователей PlayStation, которые создавались для обхода региональных ограничений. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

С 2022 года россияне лишены возможности официально покупать игры и подписки в цифровом магазине Sony, что вынудило многих пользователей обращаться к зарубежным аккаунтам, особенно зарегистрированным в странах с низкими ценами, например, в Турции. Однако использование таких аккаунтов нарушает правила компании, и с начала мая наблюдается резкий рост блокировок.

Ранее подобная ситуация уже возникала в 2023 году, тогда Sony объясняла блокировки техническим сбоем. Сейчас же эксперты отмечают, что серый рынок видеоигр в России значительно вырос. По данным XYZ School, он в два раза превысил объем официальных продаж, а посредники заработали миллиарды рублей.

Независимые аналитики считают, что покупать зарубежные аккаунты стало так же просто, как подключать VPN, и серый рынок функционирует по принципам честной конкуренции, несмотря на риски мошенничества.

Цены на сером рынке значительно ниже официальных: например, цифровая копия игры «Ведьмак 3» обходится в три-четыре раза дешевле, чем дисковая версия в легальных магазинах. Однако эксперты предупреждают, что такие аккаунты всегда под угрозой блокировки, и покупатели не защищены законом, поскольку это «серый» сегмент рынка. При этом уровень пиратства в России постепенно снижается, хотя каждый третий игрок все еще пользуется нелицензионным ПО.