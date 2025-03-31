Solta объединила Digital TV, мобайл и веб с помощью Stable ID

Кросс-канальная коммуникация на основе стабильных идентификаторов пользователей от «Ростелекома» обеспечила синхронизацию показов рекламы одному пользователю на разных устройствах. По результатам тестов эффективная частота показов на Digital TV, мобайле и вебе снизилась в 2−3 раза по сравнению со стандартными размещениями. Коммерческий директор Solta , Алексей Серьянов поделился с Sostav о реализации таргетинга и ограничениях работы с Stable ID.

Подход предполагает адаптацию рекламных объявлений под специфику каждого экрана. Мобильные устройства подходят для вовлечения аудитории и решения перформанс-задач за счет интерактивных форматов. К ним относятся баннеры с элементами геймификации и нестандартные креативы. Десктопная реклама ориентирована на брендформанс-задачи, способствуя завершению пользовательского пути и конвертации интереса в покупки и регистрации. В этом канале популярны продуктовые карусели и баннеры. Реклама на Digital TV фокусируется на построении знания бренда, так как пользователи меньше заинтересованы в интерактивных форматах.

«Решение позволяет показывать формат пользователю исходя из особенностей канала. Это важно для оптимизации бюджета, так как вместо 20 однотипных показов в одном канале можно эффективно распределить рекламные сообщения по разным форматам и устройствам, повышая эффективность кампаний», — уточнил Алексей.

Кросс-канальный таргетинг реализован при сотрудничестве с технологической компанией Ad Platform. Она обрабатывает IP-адреса «Ростелекома» и мэтчит их с аудиториями рекламных сетей и платформ. Интеграции с партнерами по измерениям AppFlyer и Adjust расширили возможности отслеживания поствью-действий не только в мобайле, но и на Digital TV. Это позволило автоматически исключать из дальнейшей коммуникации пользователей, совершивших конверсии, и сосредоточить усилия на привлечении новых клиентов.

Однако распространение технологии сталкивается с рядом ограничений. Данные о стабильных идентификаторах поступают только от ограниченного числа операторов, так как другие телеком-операторы пока не интегрированы с внешними DMP. Кросс-канальное управление с помощью Stable ID ограничивается из-за отсутствия обмена данными между разными рекламными системами и платформами, задействованными в сплитах рекламодателей.