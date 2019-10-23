Снятие наличных на кассе стремительно распространяется

Снятие наличных в магазинах России становится массовым. Так, до конца года Сбербанк оборудует три тысячи магазинов для снятия наличных на кассах в 76 регионах России. В начале следующего года к проекту присоединятся ещё несколько банков, в том числе «Промсвязьбанк» и «Открытие», сообщают «Известия».

Таким образом, больше половины из топ-10 российских банков запустят сервис в 2020-м году. В «Промсвязьбанке сообщили», что пилотный проект по снятию наличных вместе с покупкой планируют запустить в ноябре, а в банке «Открытие» добавили, что услуга будет доступна со следующего года. Сервис тестируется Россельхозбанком начиная с апреля 2019-го, в сентябре такую возможность запустил «Альфа-Банк», а в октябре — «Райффайзенбанк».

Более мелкие кредитные организации также заинтересованы в развитии услуги — например, «Ак Барс Банк» внедряет её в Татарстане. Сейчас технология работает в 22 населенных пунктах, всего проведено операций на сумму более 10 млн рублей. Банк «Возрождение» позволяет снять наличные в торговой сети Billa. Аналогичный сервис по обналичиванию денег, только не на кассах, а в почтовых отделениях, предлагает «Почта Банк»: такая услуга уже действует в 38 тыс. офисах по всей стране.

На данный момент Billa — единственный крупный ритейлер, который предлагает подобную услугу уже в 170 магазинах по всей России. Там деньги могут снять держатели карт 12 банков с платежной системой MasterСard. Однако о своей заинтересованности в этой услуге заявила и торговая сеть «Магнит». Представители X5 Retail Group также сообщили о своих планах провести в магазинах «Пятерочка» эксперимент по снятию наличных при условии совершения покупки. Сервис также будет запущен в сети магазинов «ВкусВилл».

Таким образом, на всю страну услуга может быть распространена уже в перспективе одного-двух лет. От появления нового сервиса выигрывают все участники: потребители получают удобную услугу, ритейлеры — возможность меньше пользоваться инкассацией, а финансовые организации таким образом смогут избежать снятия всей зарплаты с карты в банкомате, поскольку клиенты будут выбирать в пользу частичного обналичивания на кассах, считает младший директор по банковским рейтингам «Эксперт РА» Вячеслав Путиловский.