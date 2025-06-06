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06.06.2025 в 12:40

Snapchat выпустил приложение для Apple Watch

Пользователи смогут отвечать на сообщения прямо с часов

Мессенджер Snapchat представил приложение для умных часов Apple Watch. Теперь пользователи смогут просматривать входящие сообщения и отвечать на них с помощью клавиатуры, функции Scribble, голосового ввода или эмодзи прямо с устройства на запястье.

Приложение ориентировано на быструю коммуникацию: например, пользователи мессенджера могут мгновенно уведомить друг друга о прибытии на место встречи или ответить на сообщение во время пробежки. До выхода обновления на Apple Watch можно было лишь просматривать уведомления из Snapchat, но ответить на сообщения было нельзя.

Фото: Snapchat

В Snapchat отмечают рост количества устройств, которые люди используют в повседневной жизни, и подчеркивают свою стратегию охвата всех популярных платформ, включая носимые гаджеты. Ранее генеральный директор Snap Эван Шпигель был скептично настроен относительно полезности мессенджера на маленьком экране часов.

С запуском приложения для watchOS Snapchat опередил конкурентов, таких как Facebook Messenger (Facebook — запрещенная в России соцсеть, принадлежит Meta, которая признана экстремистской и террористической организацией в РФ) и WhatsApp. Они пока не предложили решений для Apple Watch.

Snapchat Apple Watch
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