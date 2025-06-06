Snapchat выпустил приложение для Apple Watch

Мессенджер Snapchat представил приложение для умных часов Apple Watch. Теперь пользователи смогут просматривать входящие сообщения и отвечать на них с помощью клавиатуры, функции Scribble, голосового ввода или эмодзи прямо с устройства на запястье.

Приложение ориентировано на быструю коммуникацию: например, пользователи мессенджера могут мгновенно уведомить друг друга о прибытии на место встречи или ответить на сообщение во время пробежки. До выхода обновления на Apple Watch можно было лишь просматривать уведомления из Snapchat, но ответить на сообщения было нельзя.

В Snapchat отмечают рост количества устройств, которые люди используют в повседневной жизни, и подчеркивают свою стратегию охвата всех популярных платформ, включая носимые гаджеты. Ранее генеральный директор Snap Эван Шпигель был скептично настроен относительно полезности мессенджера на маленьком экране часов.

С запуском приложения для watchOS Snapchat опередил конкурентов, таких как Facebook Messenger (Facebook — запрещенная в России соцсеть, принадлежит Meta, которая признана экстремистской и террористической организацией в РФ) и WhatsApp. Они пока не предложили решений для Apple Watch.