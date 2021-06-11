СМИ: «Яндекс» ведет переговоры о покупке «Азбуки вкуса»

На российском рынке продуктовой розницы готовится крупная сделка: «Яндекс» ведет переговоры о покупке «Азбуки вкуса», сообщает The Bell со ссылкой на два источника на розничном рынке и крупного финансиста.

По словам источников, принципиальная договоренность о сделке уже достигнута. Смысл сделки в синергии сети и сервиса быстрой доставки еды «Яндекс.Лавка». Сейчас «Азбука вкуса» — один из ключевых партнеров «Яндекс.Лавки»: сервис продает готовую еду от «Азбуки». Кроме того, ранее «Азбука вкуса» объявила, что будет доставлять еду из магазинов только через «Яндекс.Еду».

Рыночную стоимость «Азбуки» аналитики оценивают на уровне до 20 млрд рублей. Один из источников приводит в пример сделку по покупке Amazon премиальной сети супермаркетов Whole Foods, которая сохранила магазины и бренд ритейлера после покупки.

Собеседник «Коммерсанта» в крупной федеральной сети и источник на рынке недвижимости подтвердили будущую сделку. По их словам, о поиске покупателя на «Азбуку вкуса» заговорили еще до пандемии COVID-19. В «Азбуке вкуса» от комментариев отказались, в «Яндексе» сообщили, что «не комментируют слухи».

Если сделка состоится, «Яндекс» сможет побороться за лидерство на рынке продуктового онлайн-ритейла, указывает гендиректор «Infoline-Аналитики» Михаил Бурмистров. У «Азбуки вкуса» есть все компетенции в ритейле: мощность по выпуску кулинарии, в прямом импорте и даже сельском хозяйстве, уникальный ассортимент, сильный розничный бренд и лояльная аудитория, которые нужны «Яндексу», чтобы усилить свои позиции как food-tech компании.