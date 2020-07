Вячеслав Якушин, Smart View: когда ждать восстановления indoor-рынка

Директор по закупкам indoor и транзитной рекламы Smart View (входит в SA MEDIA GROUP ) Вячеслав Якушин рассказал, целесообразно ли в нынешних реалиях размещение рекламы в бизнес-центрах, автобусах и аэропортах, и поделился своим прогнозом на полное восстановление рынка indoor-рекламы.

Рынок Indoor: что было, что будет

После нескольких месяцев полной самоизоляции ситуация выходит в позитивное русло. В разных регионах это происходит по-своему, но в целом наблюдается общая положительная динамика — открываются ТЦ, бизнес-центры, возросло пользование общественным транспортом и набирают популярность поездки и перелеты внутри страны.

Основные на период самоизоляции каналы коммуникации с целевой аудиторией — ТВ и интернет — чувствовали себя прекрасно и показывали небывалый рост. Падение остальных каналов было крайне ощутимым: 70−80%, а по некоторым данным превышало 85%.

Как изменилось медиапотребление и чем отвечает рекламный рынок на окончание вынужденной «спячки»

Indoor, ранее представленный в основном в подъездах и продовольственных ритейлах, сейчас медленно и осторожно разбавляется рекламой в БЦ. Почему осторожно? Трафик в бизнес-центрах еще далек от восстановления. Даже с учетом отмены ограничительных мер многие компании продолжают частично или полностью работать «на удалёнке», а значит, и показатели эффективности не такие высокие, как раньше. Чтобы простимулировать рекламодателей, операторы предлагают дополнительные бенефиты: пакеты включают выгодные бонусы и скидки.

Аналогичная ситуация и с фитнес-клубами: сегодня их трафик далек от «допандемийных» показателей. Но стоит заметить, что лето всегда было не самым лучшим временем для размещения в спортзалах, так как основной поток клиентов уходит в отпуск. Посмотрим, как ситуация изменится в сентябре, и будем надеяться, что не произойдет очередного форс-мажора.

Традиционно лето и сентябрь — лучшие времена, когда спрос на рекламу в аэропортах максимальный. Но в этом году аэропорты не могут похвастаться наплывом рекламодателей. В первую очередь это связано с невозможностью отдыха за границей. Условная ложка меда в этой бочке дёгтя — подросший спрос на рекламу на внутренних рейсах, но он не сможет компенсировать убытки от падения. Нужно признать: даже если международное авиасообщение частично возобновят, как планируется в ближайшее время, то ситуацию в этом году исправить полностью не удастся.

Существенно лучше обстоят дела с транзитной рекламой. Автомобильный трафик восстановился быстро, ощутимо превышая показатели прошлого года. Заполняемость общественного транспорта растет медленнее, но при этом стабильно. Все это стимулирует спрос на размещение рекламы на бортах транспортных средств и полное брендирование, а бонусы и скидки от селлеров дополнительно поддерживают ажиотаж.

Прогноз

С середины июля планируется возобновление отложенных ранее программ размещения в метро. Хотя трафик только восстанавливается, метро остается одним из основных средств передвижения в Москве. Появился интерес и у клиентов, которые ранее только думали об этом виде ООН. Объявляются тендеры, где реклама в метро присутствует как один из обязательных форматов.

Конечно, до полного «выздоровления» рынка еще далеко. По оптимистичному прогнозу экспертов SA Media Group, рынок восстановится к концу года, но более реалистичный срок — второй квартал 2021 года. Чтобы простимулировать активность, эксперты рекомендуют искать новые форматы размещения, чутко реагируя на потребности брендов, а также предлагать более гибкие условия, закрепляя их бонусами и скидками.

В кризисный период рекламодателям особенно важно находить best value for money, то есть получать больше и лучше за те же деньги. Повышение лояльности и доверия клиентов должно стать тем двигателем, который в конечном итоге позволит оживить отрасль и привлечет в нее новые бюджеты.