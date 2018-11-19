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Случай на дороге: рекламная кампания зимних шин YOKOHAMA от агентства One Two Digital

19.11.2018 в 15:45

Реклама вошла в десятку самых популярных рекламных роликов в российском YouTube за сентябрь 2018 года

В ролике показана ситуация на дороге: несколько водителей не смогли проехать заснеженный участок, и им на помощь пришла женщина, которую подобные сложности не пугают. Она ехала на машине с шинами от Yokohama, благодаря которым ей удалось вовремя затормозить. Также ей на помощь пришёл самурай — его дух возник в автомобиле как раз в момент торможения.

Целью кампании было снять вирусный ролик для продвижения трёх моделей новых зимних шин. Аудитория бренда — мужчины-автовладельцы 25−55 лет.

One Two Digital запустило продвижение ролика 24 сентября 2018 года.

Показатели кампании на текущий момент:

● 2,2 млн просмотров на YouTube

● 3 млн просмотров во «ВКонтакте»

● 500 тысяч просмотров в Facebook

● 3 млн просмотров в «Одноклассниках»

Ролик вощел в десятку самых популярных рекламных роликов в российском YouTube за сентябрь 2018 года. Вирусный охват ролика составляет 40%.

Дополнительно в рамках кампании One Two Digital запустило спецпроект «Мудрость в стиле хокку» — промосайт, на котором пользователь может поделиться своей дорожной мудростью, и она будет представлена в японском стиле — на фоне самурая или гор.

Состав творческой группы:

Генеральные продюсеры:

Стелла Котова
Игорь Давыдов

Продакшн:

Артемий Драгунский
Александр Ефошкин
Александр Селиверстов
Филипп Дмитриевский

На правах рекламы

One Two Digital YOKOHAMA
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