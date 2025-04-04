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04.04.2025 в 19:11

Ольга Скоробогатова помимо стратегии развития будет курировать в ВТБ розничный блок

Топ-менеджер ранее работала в ЦБ

Ольга Скоробогатова помимо стратегического развития и вопросов развития системы международных расчетов будет курировать в ВТБ розничный бизнес. Топ-менеджер была назначена первым заместителем председателя ВТБ в марте этого года, пишет «Интерфакс».

Руководитель ВТБ Андрей Костин считает, что опыт и визионерское видение Скоробогатовой позволят розничному блоку добиться синергетических эффектов в разработке прорывных решений для клиентов банка.

Скоробогатова с 2014 по 2024 год работала в Центробанке, в 2017 году стала первым заместителем председателя ЦБ. Эксперт курировала работу департаментов национальной платежной системы, финансовых и IT-технологий, а также операционного департамента.

Под руководством Скоробогатовой развивалась Национальная система платежных карт, была создана Система быстрых платежей, велась разработка цифрового рубля.

В ВТБ ранее сообщали, что на новом посту Скоробогатова будет отвечать за стратегическое развитие и партнерства, выстраивание и развитие системы международных расчетов.

ВТБ Ольга Скоробогатова
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