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20.05.2025 в 15:10

Скины из Counter-Strike обошли акции и биткойн по инвестиционной привлекательности

Доходность косметических предметов из онлайн-игры превысила показатели традиционных активов, привлекая внимание инвесторов

Внешний вид внутриигровых предметов — скинов — в популярной онлайн-игре Counter-Strike оказался более привлекательным инвестиционным активом, чем акции, золото и биткойн. Об этом сообщает РБК со ссылкой на исследование экспертов факультета экономических наук Высшей школы экономики и РЭШ. Аналитики отмечают, что скины становятся частью альтернативных стратегий инвестирования, особенно среди молодого поколения.

Согласно данным исследования, коэффициент Шарпа, отражающий соотношение доходности и риска, у скинов составляет 0,34. Для сравнения: у американского фондового рынка этот показатель равен 0,25, у биткойна — 0,21, у золота — 0,12. Среднегодовая доходность вложений в скины достигает 41%, что эквивалентно примерно 3,42% в месяц.

Игровая индустрия уже фиксирует рост интереса к скинам со стороны инвесторов и коллекционеров, но эксперты предупреждают о рисках, связанных с такими вложениями.

Скины представляют собой косметические предметы, которые изменяют внешний вид оружия и не дают игровых преимуществ. Игроки активно торгуют ими как внутри платформы Steam, так и на сторонних сайтах. В июне 2024 года один из скинов был продан за рекордные 1 млн долларов, что стало знаковым событием в истории цифровых коллекционных активов.

Counter Strike Скины
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