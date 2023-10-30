Российский режиссёр и кинопродюсер Сарик Андреасян экранизирует «Сказку о Царе Салтане» Александра Сергеевича Пушкина. Об этом он сообщил на своей странице в Instagram (запрещённая в России соцсеть; принадлежит Meta, которая признана экстремистской и террористической организацией в России). Премьера фильма запланирована на 2026 год.

«Мы приступили к разработке и подготовке к реализации великой сказки А.С. Пушкина. Самая известная сказка великого писателя и, на мой взгляд, одна из самых глубоких. Увидимся в кинотеатрах аж в 2026 году», — написал на своей странице Андреасян.

Как сообщает Telegram-канал «Новости кинопроизводства», автором сценария к фильму выступит Алексей Гравицкий («Чикатило», «Онегин»). За постановку будет отвечать сам Андреасян. Об исполнителях главных ролей ничего не сообщается.

Сказку в стихах Пушкин написал в 1831 году. Её полное название — «Сказка о царе Салтане, о сыне его славном и могучем богатыре князе Гвидоне Салтановиче и о прекрасной царевне Лебеди». В ней повествуется о женитьбе и правлении царя Салтана и непростой судьбе его сына, князя Гвидона.

Сказка трижды экранизировалась в СССР. В 1943-м и 1984-м выходили анимационные адаптации, в 1966 году — полнометражный фильм режиссёра Александра Птушко.

В августе сообщалось, что компания «Атмосфера кино» совместно с Андреасяном приступили к съёмкам фильма «Онегин» — экранизации классического стихотворного романа Пушкина «Евгений Онегин».

В начале года Андреасян сообщил, что снимет фильм по мотивам повести Эдуарда Успенского «Дядя Фёдор, пёс и кот». Отмечалось, что съёмки начнутся в 2024 году.