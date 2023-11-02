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02.11.2023 в 16:10

Скарлетт Йоханссон подала в суд за свой дипфейк в рекламе приложения для создания аватаров

Разработчики приложения Lisa AI: 90s Yearbook & Avatar использовали сгенерированные ИИ изображение и голос актрисы без её разрешения

Американская актриса Скарлетт Йоханссон подала в суд на владельцев приложения Lisa AI: 90's Yearbook & Avatar, работающего на основе искусственного интеллекта (ИИ). Йоханссон обвиняет разработчиков программы в незаконном использовании её имени и образа в онлайн-рекламе приложения. Об этом сообщает Variety.

По информации издания, сгенерированные ИИ изображение и голос актрисы использовались в 22-секундном рекламном ролике Lisa AI: 90s Yearbook & Avatar, который был опубликован на странице приложения в соцсети X (бывшая Twitter) 28 октября, но позже удалён.

По данным Variety, в рекламе сгенерированная «Скарлетт Йоханссон» призывала создавать уникальные аватары в Lisa AI: 90's Yearbook & Avatar. Внизу на видео мелким шрифтом было указано, что все изображения созданы Lisa AI и «не имеют никакого отношения к этому человеку».

Представители актрисы подтвердили изданию факт подачи иска, подчеркнув, что Йоханссон не является лицом приложения. Адвокаты актрисы заявили, что будут решать вопрос «всеми доступными средствами правовой защиты».

В прошлом месяце о подобном инциденте в своих соцсетях сообщил Том Хэнкс. Актёр пожаловался на то, что одна из стоматологических клиник США использовала его образ, созданный с ИИ, в своей рекламе.

Скарлетт Йоханссон Нейросеть дипфейк Lisa AI: 90s Yearbook & Avatar
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