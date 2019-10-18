Скандинавский триллер о борьбе со снегом: Nectarin и Bulber production сняли ролик для Nitto

Зима — это прекрасно: когда ты в тепле, уюте и с оливьешкой. Но стоит выйти наружу — и она атакует тебя с усердием маньяка. Что уж говорить об автомобилистах, для которых эта пора — необходимость многократно усиливать скиллы, разглядывать помеху сквозь метель и резко тормозить на скользкой дороге.
Эта правда вдохновила команду Nectarin на немного абсурдную и юмористическую идею — бороться с зимой, уничтожая снег. А главное оружие в этой схватке — шины.
Герой ролика ненавидит зиму. Он в ярости направляет свой автомобиль давить нетронутый свежий снег, делает «пончики», прыгает через сугробы и в итоге вступает в поединок со злобным снеговиком — воплощением зимы. Когда от снеговика остается лишь морковка, вдоволь нарезвившийся и счастливый герой понимает, что зима может дарить настоящий драйв и яркие эмоции — если есть, чем давить снег.
Компания Nitto использовала получившийся ролик как основу зимней имиджевой кампании в digital. Дополнительно была создана серия баннеров в стиле постеров к фильмам.
По словам команды проекта, ролик «Дави снег» вписывается в текущую креативную концепцию NITTO: «Шины, которые меняют всё». Её суть в том, что шины NITTO дают нечто большее, чем просто улучшенную управляемость автомобиля.
Юлия Князева, директор по маркетингу Nitto:
Инсайт лежал на поверхности. Зима в России — это настоящая борьба. Но если посмотреть на нее с другой стороны, это пора сказочного снежного веселья. Главное — иметь надежного партнера в деле уничтожения снега.
Наш новый ролик — это прекрасная возможность рассказать о таких свойствах продукта, как проходимость и управляемость, но в веселом и увлекательном формате. Надеемся, зрители оценят юмор.
Состав творческой группы:
Nectarin (агентство):
Елена Трунова — креативный директор
Александр Осипов — арт-директор
Дмитрий Перцов — креативный групхэд
Елена Летова — senior-продюсер
Евгений Канищев — продакшн-директор
Nitto (клиент):
Анастасия Бородулина — специалист по маркетингу
Юлия Князева — директор по маркетингу
Bulber production:
Михаил Денн — режиссер
Кирилл Зунин — оператор-постановщик
Евгений Синяев — продюсер
Мария Платнова — второй режиссер
Ольга Пашаева — художник-постановщик
Артур Вануни — гафер
Дмитрий Киселев — грим
Елена Гасанова — стилист
Олег Сурнов — актер
Софья Лебешова — пост-продакшн-продюсер
Сергей Козлов — режиссер монтажа
Роман Шевцов — звукорежиссер
Игорь Мальцев — администратор