Скандинавский триллер о борьбе со снегом: Nectarin и Bulber production сняли ролик для Nitto

Зима — это прекрасно: когда ты в тепле, уюте и с оливьешкой. Но стоит выйти наружу — и она атакует тебя с усердием маньяка. Что уж говорить об автомобилистах, для которых эта пора — необходимость многократно усиливать скиллы, разглядывать помеху сквозь метель и резко тормозить на скользкой дороге.

Эта правда вдохновила команду Nectarin на немного абсурдную и юмористическую идею — бороться с зимой, уничтожая снег. А главное оружие в этой схватке — шины.

Герой ролика ненавидит зиму. Он в ярости направляет свой автомобиль давить нетронутый свежий снег, делает «пончики», прыгает через сугробы и в итоге вступает в поединок со злобным снеговиком — воплощением зимы. Когда от снеговика остается лишь морковка, вдоволь нарезвившийся и счастливый герой понимает, что зима может дарить настоящий драйв и яркие эмоции — если есть, чем давить снег.

Компания Nitto использовала получившийся ролик как основу зимней имиджевой кампании в digital. Дополнительно была создана серия баннеров в стиле постеров к фильмам.

По словам команды проекта, ролик «Дави снег» вписывается в текущую креативную концепцию NITTO: «Шины, которые меняют всё». Её суть в том, что шины NITTO дают нечто большее, чем просто улучшенную управляемость автомобиля.

Юлия Князева, директор по маркетингу Nitto: Инсайт лежал на поверхности. Зима в России — это настоящая борьба. Но если посмотреть на нее с другой стороны, это пора сказочного снежного веселья. Главное — иметь надежного партнера в деле уничтожения снега. Наш новый ролик — это прекрасная возможность рассказать о таких свойствах продукта, как проходимость и управляемость, но в веселом и увлекательном формате. Надеемся, зрители оценят юмор.

Состав творческой группы:

Nectarin (агентство):

Елена Трунова — креативный директор

Александр Осипов — арт-директор

Дмитрий Перцов — креативный групхэд

Елена Летова — senior-продюсер

Евгений Канищев — продакшн-директор

Nitto (клиент):



Анастасия Бородулина — специалист по маркетингу

Юлия Князева — директор по маркетингу

Bulber production:

Михаил Денн — режиссер

Кирилл Зунин — оператор-постановщик

Евгений Синяев — продюсер

Мария Платнова — второй режиссер

Ольга Пашаева — художник-постановщик

Артур Вануни — гафер

Дмитрий Киселев — грим

Елена Гасанова — стилист

Олег Сурнов — актер

Софья Лебешова — пост-продакшн-продюсер

Сергей Козлов — режиссер монтажа

Роман Шевцов — звукорежиссер

Игорь Мальцев — администратор