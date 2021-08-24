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18+
24.08.2021 в 15:00

«Ситимобил» ответил на тревоги пользователей в рекламной кампании «семейного аккаунта»

Пользователи рассказали, что для них важна безопасность близких в поездках на такси

«Ситимобил» запустил рекламную кампанию в поддержку новой функции «Семейный аккаунт». Герои роликов не всегда могут легко отпустить своих домочадцев в поездки, но благодаря повышенному кешбэку их сомнения исчезают, рассказал Sostav представитель сервиса.

Над кампанией работали агентство Slava, Hype Production и режиссер Матвей Фикс. «В роликах мы показали наиболее понятные и узнаваемые ситуации, в которые попадают наши герои. Например, когда родители волнуются за подростков и их времяпрепровождение. Или когда мама тревожится из-за хобби, которое выбрал отец семейства», — поясняют креаторы. Рекламная кампания пройдет на ТВ, в диджитал-каналах и наружной рекламе.

Больше 50% пользователей «Ситимобил» готовы отпускать детей на такси одних. 25% респондентов заказывают автомобиль родителям, бабушкам и дедушкам. Авторы добавляют, что на пре-тестах роликов аудитория отметила, что для них важна безопасность близких в поездках на такси.

Пресс-служба «Ситимобил»:

Мы верим, что новая функция облегчит жизнь многих пользователей, в том числе и тех, кто часто заказывает такси своим половинкам, родителям, детям и другим родственникам. Мы видим запрос со стороны пользователей и рады предложить им новое решение с повышенным кешбэком на поездки.

Состав творческой группы:

Креативная идея — Slava
Продакшн — Hype Production
Режиссер — Матвей Фикс

Креатив ситимобил
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