«Ситимобил» и старейший бар Москвы создали совместный коктейль

Агрегатор такси «Ситимобил» и московский коктейль-бар Noor Bar придумали коктейль, вдохновленный «Таксипортацией» — философией передвижения по городу. И теперь попробовать таксипортацию на вкус может каждый. Коктейль разработал бармен Noor Bar, в его состав входит кубинский ром и сок маракуйи.

«Таксипортацию» создатели задумали как завершение любой вечеринки. Вместе с напитком гость получает свой «билет» на мгновенную таксипортацию прямо до дверей дома — промокод на поездку с «Ситимобил». А значит, решена краеугольная проблема: как с комфортом и без происшествий добраться до дома после вечеринки. Об этом можно не беспокоиться, ведь новый коктейль «таксипортирует» морально и физически.

Специально к запуску коктейля российский художник-график и дизайнер, автор плакатов Noor Bar Игорь Гурович переосмыслил таксипортацию в жанре плаката. Тусовщик в баре превратился в Годзиллу, которая стремительно таксипортируется по городу.

Георгий Лобушкин, руководитель пресс-службы «Ситимобил»: После шумных вечеринок бывает сложно решить, как добираться до дома. Мы хотим помочь любителям тусовок с этим и предлагаем завершить вечеринку фирменным коктейлем «Таксипортация» — попробовать освежающее сочетание маракуйи и кубинского рома. Ребята из Noor Bar позаботятся о вкусе, а наш сервис доставит домой. Теперь таксипортация еще и внутри нас.

Почувствовать себя ни много ни мало «пати-монстром» можно в Noor Bar до конца лета.