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16.11.2022 в 11:30

Михаил Галустян подкачал пальцы в рекламе «Ситилинка»

В ролике от Zebra Hero бренд-амбассадор обучит зрителей искусству выгодных покупок

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Интернет-магазин «Ситилинк» запустил рекламную кампанию к распродаже «Чёрная пятница» — в ролике от агентства Zebra Hero и режиссёра Алексея Нужного («Ёлки новые», «Я худею», «Огонь») юморист Михаил Галустян исполнил роль гуру быстрого кликанья.

В знакомой зрителям комичной форме амбассадор бренда рекомендует прокачать свои пальцы быстрее, ведь в интернет-магазине уже начались скидки. При этом сэнсэй рекомендует «жать сердцем», а не становится жертвой распродажи, скупая всё подряд.

Пора начинать разминать пальцы, чтобы успеть купить всё необходимое до окончания скидок, напомнили в «Ситилинке».

Александр Дедов, директор по маркетингу «Ситилинка»:

Техника и электроника — стабильно лидирующие категории с ажиотажным спросом в период «Чёрной пятницы». В юмористической форме мы хотели напомнить: чтобы не упустить самые выгодные предложения — нужно действовать быстро.

В этом году мы включили в акцию более 8500 наименований — каждый сможет найти товар по душе. Чтобы период жарких распродаж прошёл приятно и выгодно, важна не только скорость, но и понимание необходимости вещи и удовольствие от покупки. Положительные эмоции и выгодные цены — залог хорошего шопинга.

Ролик с гуру выгодных покупок можно увидеть на федеральном ТВ с 14 по 30 ноября.

Ранее в рекламе «Ситилинка» покупки Михаила Галустяна обсудили собаки — тогда креатив разработали в агентстве Slava.

Состав творческой группы:

«Ситилинк» (клиент)

Директор по маркетингу: Александр Дедов
Руководитель маркетинговых коммуникаций: Елена Конторина
Продакшн-менеджер: Владимир Корниенко

Zebra Hero (агентство)

Креативный директор: Денис Колесов
Креатор: Булат Карипов
Арт-директор: Марго Погосян
Аккаунт-директор: Лена Самойлова
Генеральный продюсер: Таня Чепко
Продюсер: Маша Пенькова

Ситилинк Zebra Hero Галустян
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