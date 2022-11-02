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02.11.2022 в 14:30

«Ситилинк» сменил генерального директора и стратегию развития

Вместо Михаила Славинского компанию возглавил Александр Лозовский. Сеть планирует сосредоточиться на развитии онлайн-продаж и СТМ

Александр Лозовский

Александр Лозовский назначен генеральным директором сети магазинов цифровой и бытовой техники «Ситилинк» (входит в группу Merlion). Под его руководством компания сместит фокус стратегии с географической экспансии на развитие онлайн-продаж. Об этом Sostav сообщили в «Ситилинке».

В компании также подчеркнули, что планируют совершенствовать цифровые платформы взаимодействия с пользователями и усилить продвижение собственных торговых марок и дополнительных сервисов для клиентов.

До назначения Лозовский занимал должность заместителя генерального директора по управлению закупками. Михаил Славинский, возглавлявший «Ситилинк» с 2014 года, покинул компанию.

Лозовский работает в «Ситилинке» с 2011 года. Он прошёл путь от директора дивизиона «Москва» до заместителя генерального директора по управлению розничной сетью компании. В 2022 году он возглавил отдел закупок. До «Ситилинка» Лозовский работал директором по продажам группы компаний «Бюрократ» и коммерческим директором торгового дома «Бюрократ».

В октябре на конференции «Электронная торговля — 2022» экс-генеральный директор «Ситилинка» Михаил Славинский заявил, что компания планирует выйти на IPO.

Ситилинк Александр Лозовский Михаил Славинский
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