«Дневник Андрюши»: в России вышел мультфильм про мальчика с синдромом Дауна

К Международному дню человека с синдромом Дауна благотворительный фонд «Синдром любви» и кинокомпания Bazelevs представили мультфильм «Дневник Андрюши». Он нарисован по мотивам одноименного комикса Екатерины Денисовой. Об этом Sostav сообщили в благотворительном фонде «Синдром любви».

Главные герои мультфильма — мальчик Андрюша и его семья. Как и все люди, Андрюша переживает из-за проблем, радуется, когда помогает близким, и с нетерпением ждёт свой день рождения. Мультфильм показывает, что люди с синдромом Дауна — интересные, талантливые и многогранные личности.

Проект также ненавязчиво разоблачает мифы, сложившиеся вокруг этой особенности. Например, стереотип о том, что люди с синдромом Дауна не способны к самостоятельной и продуктивной жизни.

Мультфильм показывает важные особенности, знакомые всем родителям детей с синдромом Дауна. Несмотря на ежедневные небольшие препятствия, Андрюша остаётся искренним, честным и любящим мальчиком. Он с оптимизмом воспринимает все сложности.

В титрах «Дневника Андрюши» звучит песня «Треугольник» — её специально для мультфильма записала музыкальная группа СБПЧ. В ней звучат голоса солистов Кирилла Иванова и Жени Борзых.

Мультфильм сопровождают субтитры на «ясном языке» — языке, доступном для людей с ментальными особенностями. Этот формат разработали в Европе в 1960-е годы для пользователей со слабыми навыками чтения и письма, нарушением психических функций и для пожилых людей.

Режиссёром мультфильма стала Жанна Бекмамбетова — её дебютный анимационный фильм «Чикчирик» в 2019 году вошёл в лонг-лист претендентов на кинопремию «Оскар». Продюсером выступил председатель попечительского совета фонда «Синдром любви» Дмитрий Сергеев. За производство отвечала кинокомпания Bazelevs («Снежная королева», «Алиса знает, что делать»).

Екатерина Денисова, автор комикса «Дневник Андрюши»: Андрюша — собирательный персонаж, в котором есть черты многих моих знакомых с синдромом Дауна. Книга показывает, что ребёнок с синдромом Дауна на самом деле такой же ребёнок, как и все дети. Он также бежит обниматься, любит маму, умеет шалить, возмущаться, радоваться. Мультфильм поможет понять таких людей, узнать об их возможностях и увидеть мир их глазами.

Жанна Бекмамбетова, автор сценария и режиссёр мультфильма: Мы хотели показать в мультфильме, что ребёнок с синдромом Дауна — в первую очередь ребёнок. У него есть мечты, любимые люди, такие же стремления и увлечения, как и у обычных ребят. Конечно, у такого ребёнка есть особенности, и мы постарались в мультфильме их по-доброму обыграть, чтобы зрители не боялись таких ребят.

Кирилл Иванов, солист группы СБПЧ: Мы с радостью откликнулись на предложение написать песню для мультфильма «Дневник Андрюши». Мы старались, чтобы она была универсальной, воодушевляющей всех. Мне кажется, в этом и есть смысл инклюзии: люди с особенностями испытывают точно такие же чувства, эмоции и переживания. А ещё люди с особенностями очень разные. Так же, как и люди без них. Но, кажется, всем людям всегда нужен кто-то рядом. В том числе и об этом наша песня. Смело делай шаг и помни, что для приключений никогда не поздно!

Юрий Смагаринский, исполнительный директор IVI : В этом году онлайн-кинотеатр Ivi впервые присоединяется к освещению Международного дня людей с синдромом Дауна и выпускает первый на сервисе мультфильм на сложную, но очень важную тему. Долгое время таких людей не показывали в кино и мультфильмах, но ситуация меняется, и мы считаем своим долгом предоставить нашу площадку с самой большой в России аудиторией авторам, которые грамотно и талантливо работают с этой темой. Мультфильм «Дневник Андрюши» — добрый и трогательный. Мы уверены, что наши зрители его полюбят.

«Дневник Андрюши»

Режиссёр: Жанна Бекмамбетова

Сценарий: Жанна Бекмамбетова, Катя Денисова

Продюсер: Дмитрий Сергеев

Композитор: Никита Каменский

Производство: Студия Bazelevs

Премьера: 21 марта 2022

Возраст: 6+

Время: 6,45 минут