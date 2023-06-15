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15.06.2023 в 06:50

«Симбат» поборется за использование образа «Умки»

Компании запретили выпускать товаров под этим брендом после жалобы конкурента

Крупнейший поставщик игрушек и детских товаров «Симбат» оспаривает в суде решение Федеральной антимонопольной службы (УФАС) о запрете использования компанией названия «Умка» и рисунка белого медвежонка для детской бытовой химии, сообщают «Ведомости».

Дело в том, что производитель бытовой химии «Белая мануфактура», конкурент «Симбата», пожаловался в ФАС на использование бренда и сходство этикеток у двух компаний. Ведомство вынесло решение о том, что продукция «Симбата» имитировала внешний вид товаров «Белой мануфактуры». «Симбат» получил штраф в размере 500 тыс. руб. и предписание прекратить выпуск товаров в схожей упаковке.

И у «Симбата», и у «Белой мануфактуры» были оформлены товарные знаки «Умка». При этом «Белая мануфактура» смогла доказать, что использует товары с таким дизайном с 2016 года, в то время как «Симбат» — с 2021 года.

По мнению юристов, решение ФАС может быть изменено только в случае, если «Симбат» докажет, что с 2021 года его товары приобрели значительную долю на рынке и теперь простые потребители ассоциируют эту упаковку именно с «Симбатом», а не с «Белой мануфактурой».

Напомним, в 2021 году «Союзмультфильм» зарегистрировал бренд «Умка». Под этим именем киностудия планировала запустить образовательный центр с различными курсами для детей. Кроме того, она получила право использовать бренд в нескольких группах товаров и услуг: канцелярской и сувенирной продукции, продвижении интернет-сервисов, включая онлайн-кинотеатры и музыкальные платформы, проведении шоу-программ, выставок и конференций.

Симбат Умка
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