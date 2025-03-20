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20.03.2025 в 19:00

Силовики пришли с обысками в офис IT-компании «Крок»

Правоохранительные органы изучают интересующую документацию

В московском офисе IT-компании «Крок» силовики проводят обыски, об этом сообщает ТАСС.

Согласно данным информационного агентства, в четверг утром правоохранительные органы пришли в офис, чтобы изучить интересующую их документацию.

Сама компания не подтверждает, но и не опровергает факт обысков. Однако в пресс-службе заявили, что все обязательства перед клиентами, партнёрами и сотрудниками выполняются.

«Все бизнес-процессы, включая поддержку клиентов, функционируют в рамках установленных регламентов и осуществляются без перебоев» — сообщил «Крок» в своем Telegram-канале.

Источник РБК сообщил, что обыски связаны с проверкой расходования средств, выделенных на развитие Комплексной информационной системы судов общей юрисдикции (КИС СОЮ). По его данным, ФСБ изучает законность финансирования, но уголовное дело против «Крок» не возбуждено.

Следственные действия могут затронуть и другие компании, участвующие в проекте. Другой собеседник РБК назвал происходящее «штатной проверкой».

Силовики Обыски КРОК
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