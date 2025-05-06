Signal признан самым безопасным мессенджером

Специалисты по кибербезопасности компании Artezio (входит в ГК «Ланит») составили рейтинг самых защищенных мессенджеров 2025 года. По итогам анализа качества шифрования, политики конфиденциальности и инцидентов с утечками данных лидером признан заблокированный в России Signal. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

Telegram, находившийся ранее на пятой позиции рейтинга, в этом году не вошел в список из-за отсутствия сквозного шифрования по умолчанию и сотрудничества с правоохранительными органами разных стран.

Эксперты Artezio оценивали мессенджеры по 60 ключевым параметрам: от качества шифрования и защиты метаданных до устойчивости к социальной инженерии и прозрачности политик конфиденциальности.

В пятерку лидеров также вошли французский мессенджер Olvid, швейцарский Threema, децентрализованный Element и австралийский Session. Signal сохранил первое место за счет открытого исходного кода, строгих стандартов сквозного шифрования и инновационных решений в области защиты данных.

Несмотря на высокие оценки в сфере безопасности, мессенджер Signal оказался в центре двух резонансных скандалов. По ошибке в закрытый чат с участием чиновников Белого дома был добавлен журналист The Atlantic, а позже выяснилось, что глава Пентагона Пит Хегсет передавал через мессенджер засекреченные военные данные членам семьи.