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07.02.2025 в 09:15

В России предложили поднять штрафы за нарушение защиты информации в госсистемах

Правительство внесло в Госдуму соответствующий законопроект

Правительство внесло в Госдуму законопроект, усиливающий административную ответственность за нарушение требований к защите информации в государственных системах, в том числе содержащей гостайну. Документ опубликован в думской электронной базе 6 февраля.

Согласно пояснительной записки, штрафы за использование несертифицированных систем и нарушение защиты данных значительно возрастут. Для граждан они составят до 10 тыс. руб. (сейчас до 2,5 тыс. руб.), для должностных лиц — до 50 тыс. руб. (сейчас до 3 тыс. руб.), а для юридических — до 100 тыс. руб. (сейчас до 25 тыс. руб.)

Ужесточение ответственности коснется защиты данных в государственных системах, где фиксируется рост инцидентов, связанных с несанкционированным доступом. Однако проблема утечек актуальна и для коммерческого сектора.

По данным Роскомнадзора, в 2024 году зафиксировано 200 уведомлений об утечках персональных данных, в 2023-м сообщений поступило почти вдвое больше — 380. Чаще всего инциденты с утечками данных фиксируются в сферах торговли и оказания услуг.

Россия Штрафы государственные системы
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