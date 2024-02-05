Штрафы за нарушения в рекламе кредитов предложили увеличить

В России могут вдвое повысить штрафы за некорректное отображение данных о полной стоимости кредита в рекламе банковских продуктов. Соответствующий законопроект будет рассмотрен правительством на ближайшем заседании комиссии по законопроектной деятельности, сообщают «Известия» со ссылкой на источники.

Сейчас штрафы за некорректное отображение данных о полной стоимости кредита в рекламе банковских продуктов составляют от 20 тыс. до 50 тыс. руб. для должностных лиц и от 300 тыс. до 800 тыс. руб. для юридических лиц. Законопроектом предусмотрены новые штрафы: от 40 тыс. до 100 тыс. руб. для должностных лиц и от 600 тысяч до 1,6 млн руб. для банков.

Ранее банки и микрофинансовые организации в РФ обязали отображать в рекламе кредитов не только минимальную, но и максимальную ставку, а также указывать их полную стоимость с учетом всех дополнительных расходов (например, страховок). Из-за этих требований у организаций возникают проблемы с привлечением новых клиентов.

Участники рынка указывают, что выгоднее ничего не менять, так как падение спроса принесёт более ощутимые убытки, чем штрафы за нарушение новых норм. Кроме того, изменения в законодательстве трудозатратны — работа над рекламой кредитов в новых условиях требует консультаций с юристами и маркетологами.

Эксперты предлагают привлекать к ответственности не только банки, но и распространителей рекламы, которые выводят на широкую аудиторию кредитные предложения. Взаимная ответственность компаний перед потребителями в итоге может привести к более четкому соблюдению закона, считают они.