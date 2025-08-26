Штрафы до 500 тысяч: что нужно знать о новых запретах в интернет-рекламе

С 1 сентября 2025 года интернет-реклама в России будет жить по новым правилам. Они напрямую затронут рекламодателей, агентства, блогеров и всех, кто работает с продвижением в диджитал. Ольга Володина, эксперт PW agency , рассказывает Sostav о том, что меняется.

Instagram* под запретом

Ушла целая эпоха. Любая попытка что-то продать в Instagram*(*запрещенная в России соцсеть; принадлежит Meta, которая признана экстремистской и террористической организацией в России), хоть за деньги, хоть «по дружбе», будет нарушением закона. Даже если вы заходите в сеть через VPN и думаете, что «ну это же для своих» — закон это не интересует.

Да, вы можете вести свой аккаунт, показывать товар, рассказывать о бренде, делиться закулисьем. Но никакого призыва к покупке, или даже намека, быть не должно. Разберем пример.

Вы мастер маникюра, и теперь вместо привычного «девочки, записываемся на ноготочки, у меня свободные окошки такого-то числа» пишем просто: «сделали френч всего за час». Здесь нет призыва, есть просто информация, которая пользователя ни к чему не обязывает.

Практический вопрос: что же делать, если клиент очень настаивает на продвижении в Instagram*?

Если клиент настаивает на продвижении в этих сетях, необходимо уведомить его о юридических рисках. Важно официально уведомить его о том, что надо соблюдать законодательство, о потенциальных рисках и предложить безопасные альтернативы — VK, «Дзен» и другие российские площадки.

Список запрещенных площадок

Помимо Instagram* нельзя размещать рекламу на ресурсах:

Организаций, признанных нежелательными (список есть на сайте Минюста).

Экстремистских и террористических организаций (списки на сайтах Минюста и ФСБ).

Заблокированных по решению суда — например, LinkedIn.

СМИ-иноагентов.

Сайтов, заблокированных Роскомнадзором за пиратский контент.

Штрафы

За размещение рекламы на запрещенных ресурсах введены серьёзные штрафы:

Физлица: от 2 до 5 тыс. рублей.

ИП и руководители: от 4 до 20 тыс. рублей.

Юрлица: от 100 до 500 тыс. рублей.

Ответственность несут все участники процесса: рекламодатели, агентства, блогеры.

Важно: штрафовать за старую рекламу, размещенную до принятия закона, не будут. Но продвигать такие публикации теперь запрещено.

Блогеры под прицелом

Если у вас в соцсетях больше 10 тыс. подписчиков, то добро пожаловать в реестр Роскомнадзора. С 2024 года туда обязаны передавать свои данные все крупные блогеры, чтобы получить официальный статус «организатора распространения информации».

Эти требования распространяются на группы во «ВКонтакте», каналы на YouTube, RUTUBE, в Telegram и на других платформах: Twitch, «Дзен», LiveJournal, TikTok, Yappy, «Пикабу», «Одноклассники», Pinterest, Likee.

А с 1 сентября 2025 года начнется самое интересное. Если блогер набрал более 10 тыс. подписчиков и не дал знать об этом РКН, но продолжает брать рекламу, штраф прилетит и ему, и заказчику. Суммы те же, что и за рекламу на запрещенных ресурсах.

Представьте ситуацию: бренд заплатил блогеру за рекламную интеграцию, а потом выяснилось, что тот «уклонист» и в реестр не внесен. В итоге штрафы получат все участники сделки. Поэтому теперь проверять блогеров перед сотрудничеством как минимум так же важно, как согласовывать креатив.

Серые зоны и подводные камни

А что, если блогер делает бесплатный пост в Instagram*, а деньги получает за точно такой контент в Telegram?

«Это может рассматриваться как обход закона», — предупреждает эксперт. Поэтому необходимо соблюсти все тонкости и описание услуг в договоре.

Могут ли обычные пользователи хвалить продукты в Instagram*? Что будет, если читатель нашей статьи напишет пост с признанием любви к конкретному продукту или услуге?

«Желательно сделать это нативно без выделения конкретной марки и указания площадки или магазина, — говорит Ольга Володина. Если обычный человек делает пост о продукте без оплаты, он не будет считаться нарушителем закона. Однако при наличии большого количества таких публикаций могут возникнуть вопросы о целенаправленном продвижении».

Можно ли искать «обходные пути» или лазейки? Какие-то хитрости в формулировках?

«Хотя обходные пути могут существовать, они могут быть рискованными и привести к юридическим последствиям. Обязательно действовать в рамках закона и рассмотреть другие платформы для продвижения», — советует эксперт.

И что теперь нам всем делать?

Если коротко, то переходить на российские площадки.

А если подлиннее, то:

Перепроверить все рекламные каналы.

Обновить договоры.

Перенаправить бюджеты на доступные и законные ресурсы.

Обучить команду, работать с новыми рекламными площадками.

В этому году цифровой рынок ждет серьезная чистка. Новые правила могут показаться жесткими, но что поделать — это новый стандарт работы. И чем раньше бизнес, агентства и блогеры начнут их соблюдать, тем меньше рисков потерять деньги, репутацию и каналы продвижения.