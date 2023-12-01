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01.12.2023 в 08:00

Школьникам на уроках законодательно запретят пользоваться смартфонами

Соответствующий документ внесён в Госдуму

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В Госдуму внесли поправку к законопроекту о запрете использования учащимися смартфонов и других гаджетов для связи на уроках в школе. Этой поправкой из документа убрали исключение, позволяющее применять гаджет в образовательных или учебных целях, сообщает «РИА Новости».

Согласно документу, использование смартфонов на уроках остается допустимым только в случае «возникновения угрозы жизни и здоровью обучающихся, работников организации, осуществляющей образовательную деятельность».

Авторами поправки к законопроекту выступили депутаты Госдумы во главе со спикером Вячеславом Володиным. Законопроект внесли в Госдуму 27 октября, он уже прошёл первое чтение.

По словам автора инициативы, полностью запретить использование мобильных телефонов во время уроков «давно просят родители и учителя». Кроме того, поправки призваны повысить авторитет педагогической профессии.

Ранее сообщалось, что правительство утвердило концепцию информационной безопасности детей. Документ предполагает введение в школах уроков информационной безопасности и цифровой грамотности, а также обучение школьников «поведению в интернете».

Смартфон
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