Школа mads научит аккаунт-менеджеров быть супергероями

Авторы курса по креативному менеджменту — Юлия Губина, CEO Instinct & More, и Анна Итина, директор по развитию бизнеса и корпоративной стратегии Instinct & More (BBDO Group), научат выстраивать отношения с командой и клиентами. Студенты смогут прокачать свои профессиональные скиллы и познакомятся со специалистами из PepsiCo, Friends, BBDO Moscow, Leo Burnett и, конечно, Instinct, которое в этом году получило «Каннского льва» за спецпроект «Квартиротека» для IKEA.

Аккаунт-менеджер — это супергерой. Он верит в свою работу, умеет выполнять ее эффективно и понимает, как выстроить процессы так, чтобы бизнес работал, команда не выгорала, а заказчик был доволен.

Быть таким спецом сложно — для этого нужны серьезные вложения сил и профессиональных ресурсов. Одно из вложений с хорошей отдачей — курс «Креативный менеджмент» в школе mads.

Юлия Губина, CEO, Instinct & More: Профессия аккаунт-менеджера глобальна и креативна, ведь она объединяет в себе ряд функций — маркетолога, психолога, продюсера, руководителя. При этом обучиться ей на одной теории практически невозможно: этого специалиста формирует практика. Именно поэтому на нашем курсе мы подходим к подготовке аккаунта всесторонне. Мы не только учим студентов прикладным вещам, но и много тренируемся, а также зовем в гости экспертов — лидеров в российской и международной рекламе, которые рассказывают о том, каково быть аккаунт-менеджером в реальной жизни.

Кроме аккаунт-менеджеров, курс подойдет коллегам из смежных сфер рекламы, а также тем, кто управляет проектами и командами или только ищет свое дело.

Темы занятий разные: от лекций по функционалу менеджера до блоков по медиапланированию, стратегии и продакшену. Спикеры — Сандра Капчиц (CEO, Havas Creative Group Russia), Оксана Шевченко (управляющий директор, Leo Burnett Moscow), Алина Щербинина (директор по маркетингу напитков в странах СНГ, PepsiCo), Александр Кузнецов (бизнес-директор, BBDO Moscow) и больше десятка других специалистов из российских и международных компаний. Также студентов ждут онлайн-встречи с преподавателями, на которых можно задать вопросы, поделиться болью и спросить совета у профессионалов.

Анна Итина, директор по развитию бизнеса и корпоративной стратегии, Instinct & More: Этот курс — возможность профессионального и карьерного роста для всех, кто работает в рекламе. Студентам дается уникальная возможность услышать людей, чьи точки зрения на рабочие процессы в рекламе, задачи и бизнес в целом сильно разнятся, и добыть эксклюзивную информацию. Например, именно на этом курсе я впервые рассказала о том, как участвуют в тендерах наши агентства Instinct и More.

Курс «Креативный менеджмент» пройдет онлайн и займет девять недель. С сентября по ноябрь студенты изучат 18 тем и выполнят 10 домашних заданий, по которым получат обратную связь от спикеров.

Мария Орлова, аккаунт-менеджер, Gravity SAM: На курсе я осознала, что нахожусь на своем месте в профессии, освежила знания и прокачала навыки, чтобы развиваться дальше. Благодарна за опыт, формат обучения, домашние задания, от которых кипел мозг. Что круто: все преподаватели делились как успехами, так и ошибками, на которых мы, студенты, учились.

Старт курса — 3 сентября, но записаться можно прямо сейчас.

mads — это лучшая международная рекламная школа, по версии Young Glory. За 10 лет она помогла тысячам выпускников найти место в профессии. Здесь нет людей, известных лишь тем, что они преподают, зато есть настоящие профессионалы и реальные результаты студентов: победы на фестивалях и работа в лучших агентствах страны и мира.