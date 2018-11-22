Объем российского рынка шеринга по итогам года превысит 500 млрд рублей

По итогам 2018 года совокупный объём основных отраслей экономики совместного потребления (sharing economy, шеринг) достигнет 511 млрд руб. и вырастет на 30% по сравнению с 2017 годом, подсчитали эксперты Российской ассоциации электронных коммуникаций (РАЭК) и ТИАР-Центра.

Основной вклад в этот объем внесут: продажи вещей (72% шеринг-рынка), онлайн-биржи фрилансеров (19%), сервисы совместных поездок (карпулинг) и каршеринг (совокупно 5%), а также краткосрочная аренда жилья (2%), составив в общей сложности 370 млрд рублей. Объем онлайн-бирж фрилансеров составит 98 млрд рублей: 2,5 млн россиян сегодня подрабатывают, получая заказы через онлайн-платформы. Около 400 млн рублей придется на краудфандинг.

По данным экспертов, шеринг прежде всего развивается в столице и крупнейших городах-миллионниках. Драйвером в развитии сектора экономики выступает потребность жителей больше зарабатывать и меньше тратить, сохраняя при этом мобильность. Типичным пользователем сервисов шеринга эксперты назвали жителя крупного города 25−39 лет со средним доходом.

«Представители поколения миллениалов (людей, родившихся в 1980−2000 гг.) предпочитают не владеть, а пользоваться, а сэкономленные время и средства тратить на впечатления и опыт. Уже сейчас люди сдают многое в аренду: дрели, пилы, велосипеды, лыжи, снегоходы. В ближайшем будущем они будут готовы делиться квартирами и автомобилями на время отдыха», — прогнозирует руководитель отдела исследований компании JLL в России и СНГ Олеся Дзюба.