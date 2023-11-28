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28.11.2023 в 18:21

Онлайн-ритейлер Shein подал заявку на IPO в США

Размещение акций может состояться в 2024 году

Китайский онлайн-ритейлер Shein, который работает в fashion-сегменте, конфиденциально подал документы на проведение IPO в Нью-Йорке. Об этом пишет The Wall Street Journal.

Публичное размещение акций компании на бирже может состояться уже в следующем году. Капитализация ритейлера может превысить $66 млрд. Такова была его оценка, когда он в мае этого года привлек $2 млрд инвестиций. В 2022 году в ходе предыдущего инвестраунда Shein оценили в $100 млрд.

По данным Reuters, в подготовке IPO Shein принимают участие Goldman Sachs, JPMorgan Chase и Morgan Stanley.

Shein была основана в 2008 году в Китае. В 2022 году компания перенесла главный офис в Сингапур. Чистая прибыль ритейлера в прошлом году составила $800 млн, а выручка — $23 млрд.

Если IPO Shein состоится, то она станет одной из самых дорогих публичных китайских компаний, бумаги которых котируются на бирже в Нью-Йорке.

IPO Shein
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