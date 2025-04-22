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22.04.2025 в 16:50

Швейцария вслед за ЕС ввела санкции против российских СМИ

С 23 апреля в стране начнут действовать ограничения в отношении восьми медиа

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Швейцарские власти вслед за Евросоюзом расширили санкционный список, добавив в него восемь российских средств массовой информации. Как указано в официальном документе на сайте Государственного секретариата по экономическим вопросам (SECO), меры затронули ряд СМИ, в том числе интернет-издание «Лента.ру», телеканал «Звезда» и газету «Красная звезда».

Также под санкции попали новостное онлайн-издание Eurasia Daily, агентство News Front, сайт SouthFront, портал RuBaltic.ru и Фонд стратегической культуры. Новые меры вступят в силу в Швейцарии уже завтра — 23 апреля.

Напомним, что 24 февраля Европейский союз ввел 16-й пакет индивидуальных и экономических санкций против России. В числе ограничений документ предусматривал приостановку вещания нескольких российских СМИ на территории ЕС. Среди них оказались те же ресурсы, что теперь включены в санкционный список Швейцарии.

Тогда в ЕС пояснили, введенные ограничения связаны с тем, что перечисленные СМИ «находятся под постоянным контролем российского руководства и систематически участвуют в распространении дезинформации и пропаганды» на территории Европы.

В начале апреля Евросоюз отказал российскому государственному агентству «РИА Новости» в аккредитации при институтах ЕС на 2025 год. Ожидается, что 17-й пакет санкций против России будет согласован в мае.

Юлия Кловская
ЕС Евросоюз Швейцария
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