Швейцария вслед за ЕС ввела санкции против российских СМИ

Швейцарские власти вслед за Евросоюзом расширили санкционный список, добавив в него восемь российских средств массовой информации. Как указано в официальном документе на сайте Государственного секретариата по экономическим вопросам (SECO), меры затронули ряд СМИ, в том числе интернет-издание «Лента.ру», телеканал «Звезда» и газету «Красная звезда».

Также под санкции попали новостное онлайн-издание Eurasia Daily, агентство News Front, сайт SouthFront, портал RuBaltic.ru и Фонд стратегической культуры. Новые меры вступят в силу в Швейцарии уже завтра — 23 апреля.

Напомним, что 24 февраля Европейский союз ввел 16-й пакет индивидуальных и экономических санкций против России. В числе ограничений документ предусматривал приостановку вещания нескольких российских СМИ на территории ЕС. Среди них оказались те же ресурсы, что теперь включены в санкционный список Швейцарии.

Тогда в ЕС пояснили, введенные ограничения связаны с тем, что перечисленные СМИ «находятся под постоянным контролем российского руководства и систематически участвуют в распространении дезинформации и пропаганды» на территории Европы.

В начале апреля Евросоюз отказал российскому государственному агентству «РИА Новости» в аккредитации при институтах ЕС на 2025 год. Ожидается, что 17-й пакет санкций против России будет согласован в мае.