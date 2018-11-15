Рекламные щиты отодвинут от дорог в целях безопасности

В России рекламные щиты предложили отодвинуть от дорог, так как они отвлекают водителей и могут стать причиной ДТП, сообщили «Известия» со ссылкой на руководителя Центра сертификации и экспертиз координационного совета по безопасности дорожного движения Владислава Елизарова.

Минтранс, Росавтодор и «РосдорНИИ» выступают за отмену положений ГОСТа, принятых в 2016 году, разрешивших устанавливать такие конструкции на расстоянии 0,6 метра от трасс. Такие меры объясняют желанием снизить количество ДТП, которые происходят из-за невнимательности водителей. Не редки случаи, когда автомобилисты отвлекаются на ярко подсвеченную рекламу и не замечают нужный сигнал светофора.

Кроме того, положения ГОСТа также исключают ограничения на территориях вне населенных пунктов, что, по мнению Минтранса, «может способствовать размещению на дорогах перенасыщенной рекламной информации и создавать условия для снижения уровня безопасности дорожного движения».

Возможно, профильные органы вернут норму в 5 метров, также рассматривается возможность увеличения стандарта до 10−40 метров. Кроме того, новый ГОСТ должен упростить процедуру демонтажа щитов с федеральных трасс.

Операторы наружной рекламы считают, что изменения приведут к резкому увеличению стоимости рекламы на щитах и финансовым потерям для местного бюджета от судебных разбирательств. Такая инициатива может также привести к банкротству малого бизнеса.

«Новые требования фактически ставят под запрет размещение 90% рекламных щитов на проезжей части, тротуарах, разделительных полосах и обочинах», — рассказал директор по продажам ГК «Мособлреклама» Максим Реснянский.