«Звёзды в помощь»: к «Щедрому вторнику» знаменитости рассказали, кому и как помогают

Российские знаменитости приняли участие в специальном проекте «Звёзды в помощь», который был запущен фандрайзинговой платформой «Благо.ру», «Журналом о благотворительности» и компанией Unisender.

12 известных людей рассказали личные истории, связанные с благотворительностью, и предложили помогать вместе с ними. В проекте приняли участие соосновательница Wildberries Татьяна Ким, актёры Сергей Безруков, Сергей Романович, Александр Мизёв, Иван Кокорин, актрисы Алиса Гребенщикова, Мария Миронова, Лиза Арзамасова, Алёна Хмельницкая, Таисия Вилкова, спортсменка Ульяна Баташова и писательница Наталья Толстая.

Так, Татьяна Ким помогает программе «Старшие» пензенской благотворительной организации «Люди.Идеи», Алёна Хмельницкая поддерживает благотворительный фонд «Детские сердца», а Сергей Безруков является послом благотворительного фонда «Измени одну жизнь».

«Щедрый вторник» — это день благотворительности, который празднуют в России. Его задача — привлекать внимание к благотворительной деятельности. Именно поэтому к участию в проекте пригласили известных людей, которым доверяют и к мнению которых прислушиваются.

70% людей, которые занимаются благотворительностью, не рассказывают об этом. Считается, что говорить о том, кому помогаешь — значит, хвастаться. В реальности этот стереотип мешает развитию культуры благотворительности. Личный пример — один из главных источников вдохновения.

Читатели проекта «Звёзды в помощь» узнают, почему благотворительность бывает лёгкой и приятной, как она меняет судьбы людей. 12 героев спецпроекта рассказывают, как и каким благотворительным организациям они помогают, почему выбрали именно этот вид помощи.

Также пользователи могут подписаться на рассылку и получить 12 писем от каждого из участников проекта. В посланиях — личные истории, где звёзды рассказывают, что для них важно. Например, Татьяна Ким говорит о тех, кто нуждается в особенной заботе. Сергей Безруков рассказывает, какое это счастье — узнавать, что ребёнок-сирота нашёл семью. Ульяна Баташова делится личным опытом молодой мамы, а Лиза Арзамасова вспоминает своих бабушку и дедушку.

Татьяна Ким, соосновательница и гендиректор Wildberries:



Должна сказать, что и для компании, и для меня лично благотворительность — важная часть жизни. Помогая другим, мы помогаем себе, потому что со временем мы видим, как меняется жизнь людей, а это даёт силы двигаться дальше и продолжать делать добро.

Александр Мизёв, актёр, друг Фонда борьбы с лейкемией: Почему я сам помогаю? Можно сколько угодно говорить об исключительно благих внутренних намерениях и побуждениях, но у меня, если честно, помимо них, есть ещё и мой страх: я боюсь, что завтра таким человеком могу стать я или кто-то из моих близких. А тут есть люди, которым не всё равно, которые помогут. Знание о том, что такая поддержка есть, порой бывает спасением.

Мария Миронова, актриса, учредитель благотворительного фонда «Артист»: Иметь возможность помогать — огромное счастье. Добро имеет свойство преумножаться. Когда ты помогаешь людям, то чувствуешь огромную отдачу. Я люблю играть на сцене, но, честно говоря, даже там я не ощущаю такой отдачи, как в сфере благотворительности. Добро — это та энергия, которая возвращается.