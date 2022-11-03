На международный конгресс НАТ сформировали состав спикеров

16−17 ноября в 57-м павильоне ВДНХ пройдет конгресс НАТ на тему «Контент, реклама, технологии: новые вызовы». В рамках программы конгресса состоятся три пленарных заседания на темы: «Новые вызовы современных медиа», «Индустрия, регулятор, законы и инициативы» и «Тематическое телевидение: трансформация рынка». Зарегистрироваться на конгресс можно по ссылке.

В качестве спикеров в заседаниях планируют участвовать:

Алексей Земский (НТВ);

Александр Нечаев (ВГТРК);

Алексей Толстоган (НРА);

Екатерина Ларина (Минцифры России);

Рифат Сабитов (ОП РФ, Общественный совет Минцифры России);

Владимир Соловьёв (СЖР);

Вадим Субботин (Роскомнадзор);

Александр Хинштейн (ГД РФ);

Роберт Гндолян («Цифровое телевидение»);

Михаил Демин (ТПО «Ред Медиа»);

Александр Косарим («Ростелеком»);

Олег Фатун (Media Hills);

Григорий Кузин (Медиалогистика MSK-IX).

Также будет организована работа секций, посвящённых рекламному рынку и трендам медиапотребления, социальным сетям для региональных медиа, вопросам импортозамещения, участники конгресса обсудят актуальные проблемы медиаиндустрии в регионах, представят кейсы наиболее рейтинговых проектов.

Среди спикеров:

Олег Гербер (ОТВ, Челябинск)

Алексей Соловейчик («ТВ Центр»)

Ирина Фоминых («МЭТР», Йошкар-Ола)

Олег Черных («ЛенТВ24)

Андрей Бояринов (Media Hills)

Елена Вартанова (МГУ им. М.В. Ломоносова)

Сергей Веселов (АКАР)

Лариса Щипанова (НРА)

Вячеслав Прохоров («ВКонтакте»)

Ольга Старостина (Rutube)

Роман Климас («МКР-Медиа»)

Максим Жмутский (ТК «Краснодар»)

Лариса Щипанова (НСК)

В первый день форума состоится вручение десятой премии имени Владимира Зворыкина за лучшие российские инженерные решения и проекты в области телевидения. Одновременно с конгрессом будет проходить Международная выставка профессионального оборудования и технологий для теле-, радио, интернет-вещания и кинопроизводства Natexpo.

Мероприятие проводится при финансовой поддержке Минцифры России

Индустриальный партнёр — Национальный рекламный альянс (НРА)

Спонсоры — телеканал ТВ Центр и компания Медиа Media Hills

Партнёр — Медиалогистика MSK-IX.

Спонсор секции конгресса — компания «Синтерра медиа»

Генеральный информационный партнёр — Общественное Телевидение России

Главный информационный партнёр — МТРК «Мир».