На международный конгресс НАТ сформировали состав спикеров

16−17 ноября в 57-м павильоне ВДНХ пройдет конгресс НАТ на тему «Контент, реклама, технологии: новые вызовы». В рамках программы конгресса состоятся три пленарных заседания на темы: «Новые вызовы современных медиа», «Индустрия, регулятор, законы и инициативы» и «Тематическое телевидение: трансформация рынка». Зарегистрироваться на конгресс можно по ссылке.
В качестве спикеров в заседаниях планируют участвовать:
- Алексей Земский (НТВ);
- Александр Нечаев (ВГТРК);
- Алексей Толстоган (НРА);
- Екатерина Ларина (Минцифры России);
- Рифат Сабитов (ОП РФ, Общественный совет Минцифры России);
- Владимир Соловьёв (СЖР);
- Вадим Субботин (Роскомнадзор);
- Александр Хинштейн (ГД РФ);
- Роберт Гндолян («Цифровое телевидение»);
- Михаил Демин (ТПО «Ред Медиа»);
- Александр Косарим («Ростелеком»);
- Олег Фатун (Media Hills);
- Григорий Кузин (Медиалогистика MSK-IX).
Также будет организована работа секций, посвящённых рекламному рынку и трендам медиапотребления, социальным сетям для региональных медиа, вопросам импортозамещения, участники конгресса обсудят актуальные проблемы медиаиндустрии в регионах, представят кейсы наиболее рейтинговых проектов.
Среди спикеров:
- Олег Гербер (ОТВ, Челябинск)
- Алексей Соловейчик («ТВ Центр»)
- Ирина Фоминых («МЭТР», Йошкар-Ола)
- Олег Черных («ЛенТВ24)
- Андрей Бояринов (Media Hills)
- Елена Вартанова (МГУ им. М.В. Ломоносова)
- Сергей Веселов (АКАР)
- Лариса Щипанова (НРА)
- Вячеслав Прохоров («ВКонтакте»)
- Ольга Старостина (Rutube)
- Роман Климас («МКР-Медиа»)
- Максим Жмутский (ТК «Краснодар»)
- Лариса Щипанова (НСК)
В первый день форума состоится вручение десятой премии имени Владимира Зворыкина за лучшие российские инженерные решения и проекты в области телевидения. Одновременно с конгрессом будет проходить Международная выставка профессионального оборудования и технологий для теле-, радио, интернет-вещания и кинопроизводства Natexpo.
Мероприятие проводится при финансовой поддержке Минцифры России
Индустриальный партнёр — Национальный рекламный альянс (НРА)
Спонсоры — телеканал ТВ Центр и компания Медиа Media Hills
Партнёр — Медиалогистика MSK-IX.
Спонсор секции конгресса — компания «Синтерра медиа»
Генеральный информационный партнёр — Общественное Телевидение России
Главный информационный партнёр — МТРК «Мир».