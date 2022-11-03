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18+
03.11.2022 в 17:30

На международный конгресс НАТ сформировали состав спикеров

Участники конгресса обсудят актуальные проблемы медиаиндустрии в регионах

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16−17 ноября в 57-м павильоне ВДНХ пройдет конгресс НАТ на тему «Контент, реклама, технологии: новые вызовы». В рамках программы конгресса состоятся три пленарных заседания на темы: «Новые вызовы современных медиа», «Индустрия, регулятор, законы и инициативы» и «Тематическое телевидение: трансформация рынка». Зарегистрироваться на конгресс можно по ссылке.

В качестве спикеров в заседаниях планируют участвовать:

  • Алексей Земский (НТВ);
  • Александр Нечаев (ВГТРК);
  • Алексей Толстоган (НРА);
  • Екатерина Ларина (Минцифры России);
  • Рифат Сабитов (ОП РФ, Общественный совет Минцифры России);
  • Владимир Соловьёв (СЖР);
  • Вадим Субботин (Роскомнадзор);
  • Александр Хинштейн (ГД РФ);
  • Роберт Гндолян («Цифровое телевидение»);
  • Михаил Демин (ТПО «Ред Медиа»);
  • Александр Косарим («Ростелеком»);
  • Олег Фатун (Media Hills);
  • Григорий Кузин (Медиалогистика MSK-IX).

Также будет организована работа секций, посвящённых рекламному рынку и трендам медиапотребления, социальным сетям для региональных медиа, вопросам импортозамещения, участники конгресса обсудят актуальные проблемы медиаиндустрии в регионах, представят кейсы наиболее рейтинговых проектов.

Среди спикеров:

  • Олег Гербер (ОТВ, Челябинск)
  • Алексей Соловейчик («ТВ Центр»)
  • Ирина Фоминых («МЭТР», Йошкар-Ола)
  • Олег Черных («ЛенТВ24)
  • Андрей Бояринов (Media Hills)
  • Елена Вартанова (МГУ им. М.В. Ломоносова)
  • Сергей Веселов (АКАР)
  • Лариса Щипанова (НРА)
  • Вячеслав Прохоров («ВКонтакте»)
  • Ольга Старостина (Rutube)
  • Роман Климас («МКР-Медиа»)
  • Максим Жмутский (ТК «Краснодар»)
  • Лариса Щипанова (НСК)

В первый день форума состоится вручение десятой премии имени Владимира Зворыкина за лучшие российские инженерные решения и проекты в области телевидения. Одновременно с конгрессом будет проходить Международная выставка профессионального оборудования и технологий для теле-, радио, интернет-вещания и кинопроизводства Natexpo.

Мероприятие проводится при финансовой поддержке Минцифры России
Индустриальный партнёр — Национальный рекламный альянс (НРА)
Спонсоры — телеканал ТВ Центр и компания Медиа Media Hills
Партнёр — Медиалогистика MSK-IX.
Спонсор секции конгресса — компания «Синтерра медиа»
Генеральный информационный партнёр — Общественное Телевидение России
Главный информационный партнёр — МТРК «Мир».

Партнёрский материал:
НАТ
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