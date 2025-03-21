«Сетка» запустила карту связей для пользователей

Соцсеть для нетворкинга ИТ- и диджитал-специалистов «Сетка» от HeadHunter запустила карту связи. Решение позволяет узнать степень близости знакомства с коллегами по отрасли, основываясь на опыте работы пользователей и подписках в «Сетке». Об этом Sostav рассказали в пресс-службе HeadHunter.

«Связи» показывают пользователей, на которых человек может быть еще не подписан, но с которыми у него есть общие знакомые или общий опыт работы. Решение помогает понять, кто из знакомых находится в контакте с нужным пользователем.

Как работают «Связи»: всех участников «Сетки» ранжируют по степени знакомства с человеком, основываясь на данных из hh.ru и его подписках. При построении связи алгоритм учитывает опыт работы пользователей в одних и тех же компаниях. Также имеет значение наличие взаимной подписки участников друг на друга.

Связи могут быть сильные, средние и слабые. Индикатор силы отображается в виде заметной пунктирной линии.

Сильная связь образуется между пользователями, которые больше шести месяцев работали вместе в одной компании и роли. Или между пользователями, у которых есть взаимная подписка.

Средняя связь появляется между пользователями, у которых есть 10 или больше общих сильных связей. А еще между теми, кто в течение полугода вместе работал в одной компании со штатом до 100 человек.

Слабая связь образуется между пользователями, у которых есть одна общая сильная связь. А также между теми, кто вместе в течение шести месяцев работал в компании с количеством сотрудников от 100 до 300 человек.

«Сетка» позволяет изучить, на основании чего построена связь. Можно увидеть наличие совместного опыта работы, факты взаимных подписок, а также через какие рукопожатия связаны два человека.

Татьяна Каноненрова, директор по маркетингу «Сетки»: Легкость взаимодействия внутри профессионального сообщества — ключевая ценность «Сетки». Новый функционал еще больше упрощает нетворкинг и позволяет быстрее наладить контакт с нужным человеком благодаря пониманию, что вас связывает. Дополнительная информация и общие знакомые помогут наладить контакт при поиске бизнес-знакомств, общении с нанимающим менеджером, запросить рекомендацию на будущего коллегу или попросить помощи в рабочих вопросах. Кроме того, функционал визуализирует реальный нетворкинг пользователя, накопленный за годы работы. Теперь можно увидеть не только тех, кого пользователь добавил в подписки, но и всех, с кем он реально работал и сталкивался на протяжении своего карьерного пути.

У каждого пользователя в соцсети есть возможность скрыть свой опыт работы, в этом случае он перестает быть видимым в связях и теряет возможность смотреть свои сетки, чем ограничивает для себя функциональность приложения.

По правилам «Сетки» пользователь может получить предупреждение и бан за указание недостоверных данных об опыте работы. В ближайшее время соцсеть добавит регулярную модерацию опыта работы и будет блокировать недостоверные сведения. Пользователи с недостоверным опытом работы будут пропадать из сеток и связей.

Соцсеть использует только те данные, которые пользователь указывает на hh.ru и внутри «Сетки». Других внешних источников информации нет.