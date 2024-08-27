Сеть квестов «Клаустрофобия» продаёт бизнес

Сеть квестов «Клаустрофобия» ведет переговоры о продаже бизнеса с несколькими крупнейшими холдингами. Предполагается как вхождение в капитал новых учредителей, так и поглощение всей компании более крупным игроком. Об этом сообщает РБК со ссылкой на управляющего партнера сети Владимира Жиганова.

Интерес к привлечению сторонних партнеров Жиганов объясняет необходимостью наращивания трафика посетителей, а также планами по созданию новых совместных продуктов. Он отметил, что один из векторов дальнейшего развития сети — полная продажа бизнеса. «На рынке не так много игроков, которые развивают развлечения. Скорее всего, это будет одна из компаний, с которой мы уже имеем проекты в коллаборации», — рассказал он.

Источники РБК знают, что «Клаустрофобия» еще в 2023 году вела переговоры о продаже бизнеса с МТС. Однако обсуждения прекратились после масштабных кадровых перестановок в самом операторе, произошедших после выделения отдельного холдинга «МТС Медиа». По словам другого собеседника, стороны не сошлись по цене и по сути сделки.

Ещё один из источников знает, что сейчас «Клаустрофобия» видит потенциал в сделке с «Яндексом». У компаний есть ряд совместных проектов, например квест по франшизе «Майор Гром». Однако в «Яндексе» изданию заявили, что не ведут переговоры о покупке этой компании.

Сейчас сеть управляет 37 точками и насчитывает 169 активных квестов. Компания также зарабатывает на продаже мерча и книг, а также организации корпоративных мероприятий. «Клаустрофобия» продает сценарии квестов в Китай. При этом стратегия компании в настоящее время направлена на экспансию в российские регионы.

Гендиректор «Infoline-Аналитики» Михаил Бурмистров называет бизнес «Клаустрофобии» достаточно привлекательным для инвесторов. Он оценивает его в 400 млн руб., однако считает, что полностью продать компанию будет непросто.

Ранее сообщалось, что 46% компаний планировали провести летние корпоративы. При этом четыре из 10 работодателей, которые проводили подобные мероприятия в прошлом году, увеличат бюджет.