Сеть гипермаркетов Castorama уходит из России

Британская компания-ритейлер Kingfisher, владеющая гипермаркетом стройматериалов Castorama, сообщила о закрытии бизнеса в России, Испании и Португалии.

Решение об уходе с этих рынков в Kingfisher объясняют изменением стратегии компании. По итогам финансового года доход компании в России упал на £163,8 млн (13,7 млрд руб). «Это позволит нам эффективнее воплощать новую стратегию на наших основных рынках, где мы имеем лидирующие позиции или можем их достичь», — сообщил генеральный директор Kingfisher Вероник Лори.

Группа Kingfisher специализируется на товарах для обустройства дома и ремонта. В Европе сеть состоит из 1,2 тыс. магазинов с годовым совокупным оборотом £11 млрд. Сейчас в России работает 21 магазин сети в Москве и Московской области, Санкт-Петербурге и других городах.