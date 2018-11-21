Sostav.ru

Новости

Спецпроекты

Выбор редакции

Карты рекламного рынка

@ получить печатную версию карт
Карта
рекламного
рынка
Карта
маркетинговых
услуг
Карта
брендинговых
агентств
Карта
Digital
агентств
Карта крупнейших
рекламодателей
России
Каталог
компаний
-
Нет Обновлений
Тендеры
-
Нет Проектов
Топсостав
+2
Поста
Форум
+9
Обновлений
Блоги

Sostav в соцсетях

inform@sostav.ru
+7 (495) 230-05-97
Москва, ул. Полковая 3 стр.3, офис 120
© Sostav независимый проект брендингового агентства Depot WPF
Использование опубликованных материалов доступно только при указании источника.

Дизайн сайта - Liqium

18+

Сеть гипермаркетов Castorama уходит из России

21.11.2018 в 16:45

В следующем году сеть закроет 20 магазинов в крупных российских городах

Depositphotos

Британская компания-ритейлер Kingfisher, владеющая гипермаркетом стройматериалов Castorama, сообщила о закрытии бизнеса в России, Испании и Португалии.

Решение об уходе с этих рынков в Kingfisher объясняют изменением стратегии компании. По итогам финансового года доход компании в России упал на £163,8 млн (13,7 млрд руб). «Это позволит нам эффективнее воплощать новую стратегию на наших основных рынках, где мы имеем лидирующие позиции или можем их достичь», — сообщил генеральный директор Kingfisher Вероник Лори.

Группа Kingfisher специализируется на товарах для обустройства дома и ремонта. В Европе сеть состоит из 1,2 тыс. магазинов с годовым совокупным оборотом £11 млрд. Сейчас в России работает 21 магазин сети в Москве и Московской области, Санкт-Петербурге и других городах.

Castorama
Ритейл
другие материалы
Ваш браузер устарел
На сайте Sostav.ru используются технологии, которые не доступны в вашем браузере, в связи с чем страница может отображаться некорректно.
Чтобы страница отображалась корректно, обновите ваш браузер.
Ваш браузер использует блокировщик рекламы.
Он мешает корректной работе сайта. Добавьте сайт www.sostav.ru в белый список.