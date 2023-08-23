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23.08.2023 в 06:50

Сервисы Google теряют российскую аудиторию

Теперь Google с большим отрывом уступает «Яндексу»

Спрос на продукты и сервисы Google в России за год заметно снизился. В июле 2023 года через браузер Google Chrome было совершено 45% заходов россиян в интернет с компьютеров, что на 5 п.п. меньше, чем годом ранее, сообщают «Известия» со ссылкой на данные Statcounter.

Летом прошлого года Google был лидером в российском поиске. Теперь он с большим отрывом уступает «Яндексу». Доля «Яндекс.Браузера», напротив, выросла. В июле доля российского поисковика составила почти 60%.

Одной из причин недоверия к Chrome источник, близкий к одной из российских digital-компаний, считает всё большее число уязвимостей к хакерским атакам, обнаруживающихся в браузере. Кроме того, Google отказался поддерживать российские сертификаты безопасности (SSL) — из-за этого в его браузере не открывается часть российских сайтов, например, порталы госведомств, добавляет источник издания. Поисковик также начал отключать в РФ популярные у российских бизнес-пользователей инструменты.

По словам директора Центра Solar appScreener ГК «РТК-Солар» Даниила Чернова, в условиях сложившейся геополитической ситуации пользователей стала раздражать реклама, которую зачастую выдает Google, поэтому сервисом стали пользоваться реже.

Гендиректор TelecomDaily Денис Кусков подтверждает тенденцию перехода компаний и пользователей на отечественные программные продукты. «Никто не хочет повторения прошлогодней истории с отзывом международных сертификатов безопасности разработчиками браузеров — в один момент их российские пользователи перестали получать доступ ко многим необходимым сайтам», — рассуждает он.

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