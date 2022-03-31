Сервис Russpass станет площадкой для бронирования отелей по всей России

С апреля московский туристический сервис Russpass станет единой площадкой по бронированию отелей по всей России, сообщается на официальном сайте мэра Москвы. Сотрудничество с российской платформой позволит операторам рынка своевременно управлять номерным фондом, тарифами и продажами.

Для добавления гостиницы в сервис, нужно подать заявку и принять онлайн-оферту. Канал продаж через Russpass можно открыть в личном кабинете партнёрской системы управления бронированием, говрится в сообщении.

После присоединения гостиницы к Russpass ей станут доступны инструменты для продвижения — например, бесплатная интеграция в рекламные кампании сервиса.

Наталья Сергунина, заместитель мэра Москвы в правительстве Москвы — руководитель аппарата мэра и правительства Москвы: Туристический сервис Russpass постоянно развивается. Новая функция будет удобна и самим гостиницам, и тем, кто планирует забронировать номер. При подключении к системе отельерам предлагаются льготные условия — комиссия пять процентов. А туристам совсем скоро станут доступны разные бонусы, к примеру ранний или поздний заезд и выезд, а также специальные тарифы.

С помощью Russpass можно забронировать отель, приобрести железнодорожные и авиабилеты, заказать столик в ресторане, а также составить индивидуальный маршрут по выбранным туристическим локациям.

На сервисе есть готовые маршруты по восьми городам России с включёнными в них отелями. Путешественники смогут добавлять гостиницы в маршрут и строить его от места проживания до интересных локаций — музеев, достопримечательностей, ресторанов.

На Russpass доступно более 4,5 тыс. турпредложений по регионам России. Приложение сервиса работает на разных мобильных платформах. Russpass разработан по инициативе правительства Москвы.

В начале марта крупнейшие сервисы бронирования жилья Airbnb и Booking.com приостановили свою деятельность в России из-за спецоперации на Украине. На этом фоне в РЖД решили запустить портал travel.rzd.ru для бронирования отелей и экскурсий.