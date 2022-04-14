«Проект Baby»: агентство Serviceplan показало, как декрет влияет на soft skills

В Serviceplan Russia запустили инициативу «Проект Baby», чтобы привлечь внимание к проблемам мам, готовых вернуться к работе после декрета. Агентство при участии Filmservice сняло ролик, в котором показало, что во время ухода за ребёнком женщины получают опыт, полезный в решении деловых задач. Команда инициаторов рассказала Sostav, как запускался социальный проект, включающий в себя эксперименты сотрудников журнала Wday.ru и исследование платформы hh.ru

Идея

Многие мамы выходят на работу, чтобы помогать обеспечивать семью, но сталкиваются с тем, что работодатели больше ценят специалистов, у которых пока нет детей. Поэтому мы решили рассказать, что именно в декрете развиваются многие профессиональные качества и способности, а также открываются новые soft skills.

Реализация

Мы обратились к продюсерской компании Filmservice, чтобы снять двухминутный ролик в жанре кейсовых видео. В нём идёт речь о новом проекте, который обещает большие перспективы в профессиональном развитии. Но только в самом конце выясняется, что этот успешный проект — ребёнок.

Соня Духон, режиссёр: Я сама была такой мамой, считавшей себя за бортом. Если бы мне тогда кто-то сказал: «Посмотри, ты же вывезла целый проект, проделала огромную работу, в тебе — сила и опыт и ты теперь можешь вообще всё, что угодно», мне бы это помогло. Проект Baby для меня стал вот таким манифестом. Я хочу, чтобы девушки, женщины поняли и почувствовали, что они наработали, какой это колоссальный навык и опыт и были уверенными в себе. Они, мы — теперь всесильны.

Информационная поддержка

Проект дал старт дискуссии о том, что женщины не должны бояться возвращаться после к работе из-за синдрома самозванца и скептицизма работодателей. К инициативе подключилось женское интернет-издание Wday.ru, редакторы которого побывали в роли молодых мам, ищущих работу. Они добавили в своё резюме строчку, что уже третий год ведут «Проект Baby», а потом отправились на реальные собеседования, чтобы узнать повлияет ли это на получение должности.

Информационным партнёром кампании выступила российская платформа по поиску работы hh.ru. В рамках сотрудничества был проведён опрос среди женщин-соискателей, чтобы выяснить, какие способности они считают своей главной силой после декрета.

Помимо этого, на лендинге проекта мы собрали полезные материалы с экспертными советами, как молодым мамам при устройстве на работу представить свой «родительский проект» и грамотно подчеркнуть преимущества. Эти материалы платформа Skillbox дополнила образовательными курсами, которые будут доступны со скидкой до 55%.

Запуск

«Проект Baby» был разработан ещё в начале года, но из-за февральских событий мы решили перенести запуск. Тем не менее, мы стартуем, так как верим, что во многих семьях выход мамы на работу сейчас становится актуальным, в связи с экономической ситуацией. И хотим помочь им быть конкурентоспособными.

После запуска в вакансиях Serviceplan появилась надпись, что агентство без предрассудков рассматривает мам из декрета на различные позиции. Мы призывает и другие компании присоединяться к инициативе и делиться своими вакансиями. А мамам предлагаем в любых социальных сетях рассказать о возвращении к работе после декрета с хэштегом #projectbaby, чтобы вдохновить как можно больше женщин самореализовываться.

Ольга Стариченко, генеральный директор агентства Serviceplan: Я помню, как Женя придумала эту инициативу, на одном дыхании, также шёл и весь процесс подготовки. Нынешняя ситуация с трудоустройством в индустрии оказалась ещё сложнее, чем она была в то время, и от этого ещё более приятен тот факт, что у нас в Serviceplan есть открытые вакансии, и мы можем поддержать женщин, планирующих выход из декрета.

Евгения Арабкина, исполнительный креативный директор Serviceplan: Мы начали этот проект с обсуждения diversity в рекламной индустрии, где многие женщины заканчивают или замедляют свой карьерный рост, уходя в декрет. А возвращаясь многим из них приходится доказывать окружающим (и даже себе), что они не растеряли опыт и талант. Мы хотим, чтобы к ним относились с уважением. Хотим, чтобы мамы-специалисты верили в себя, как мы верим в них. Пусть в индустрии что-то поменяется. И желательно не только в нашей.

Состав творческой группы

Коммуникационная группа House of Communication Serviceplan

Генеральный директор: Анна Ланге

Директор по персоналу: Елена Морозова

Креативное агентство Serviceplan

Генеральный директор: Ольга Стариченко

Исполнительный креативный директор: Евгения Арабкина

Директор по стратегическому планированию: Анастасия Бойкова

Руководитель творческой группы: Алексей Верекета

Руководитель копирайт-направления: Андрей Артюшин

Арт-директор: Ксения Головина

Арт-директор: Айса Ованова

Младший арт-директор: Анастасия Хизовец

Старший дизайнер интерактивных проектов: Максим Казанцев

Младший дизайнер интерактивных проектов: Давид Хандамов

Louder

Генеральный директор: Анастасия Грицкова

Руководитель направления коммуникаций и контента: Вероника Захарова

Руководитель PR-направления: Мария Алешина

Старший PR-менеджер: Дарья Тарасова

PR-менеджер: Анастасия Генералова

Руководитель диджитал-направления: Александра Гришина

Filmservice (продакшен)

Генеральный продюсер: Виктория Санкина

Режиссёр: Соня Духон

Оператор-постановщик: Саша Старостин

Продюсер: Аня Клевер

Художник-постановщик: Гена Тумилевич

Второй режиссёр: Злата Асовская

Художник по костюму: Лика Нечаусова

Ассистент художника по костюму: Катя Контюряева

Художник по гриму: Зина Любочкина

Ассистент художника по гриму: Лиза Цыбулина

Кастинг-директор: Кристина Борисова

Актеры: Ангелина Аладова, Оливия Аладова, Александра Уваркина, Инга Манджиева, Алена Шиповская, Александр Семенов, Егор Павлов, Роман Сеньков, Елена Агеева, Серафима Соловьева, Алексей Каничев

Директор съёмочной группы: Ольга Гогачева

Администратор: Адриан Рошка

Ассистенты: Ярик Гогачев, Тимофей Царенок, Савва Слепян

Механик: Никита Кузин

Фокус-пуллер: Ветта Петрусева

Гафер: Илья Смирнов

Осветители: Глеб Ладышкин, Даниил Лукашин, Павел Секретарёв

Реквизит: Елена Жигалко, Дастанбек Рысбаев

Производство декораций: Николай Поспелов

Постановщики: Семен Канель, Александр Верещак, Алексей Саморуков, Кирилл Фитискин, Андрей Нетребин, Михаил Бегма

Постпродакшен продюсеры: Настя Минашкина, Кирилл Абакумов

Монтаж: Андрей Матыгин

Композитор и саунд-дизайн: Алексей Воробьев

Диктор: Евгения Анш

Цвет: Андрей Худяков

Студия графики 2А (клинапы)

Супервайзер: Александр Кузнецов

Юрист: Светлана Мезенцова

Бухгалтер: Ирина Харкевич

Оборудование предоставлено компанией [Your] RENTAL, съёмочный павильон Apollo Studios

Отдельная благодарность Марии Панфиловой, Анастасии Изюмской, Екатерине Шеховцовой, Елене Хоревой, Илоне Гайшун, Анастасии Миляевой, Тамаре Папашвили