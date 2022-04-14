«Проект Baby»: агентство Serviceplan показало, как декрет влияет на soft skills

В Serviceplan Russia запустили инициативу «Проект Baby», чтобы привлечь внимание к проблемам мам, готовых вернуться к работе после декрета. Агентство при участии Filmservice сняло ролик, в котором показало, что во время ухода за ребёнком женщины получают опыт, полезный в решении деловых задач. Команда инициаторов рассказала Sostav, как запускался социальный проект, включающий в себя эксперименты сотрудников журнала Wday.ru и исследование платформы hh.ru
Идея
Многие мамы выходят на работу, чтобы помогать обеспечивать семью, но сталкиваются с тем, что работодатели больше ценят специалистов, у которых пока нет детей. Поэтому мы решили рассказать, что именно в декрете развиваются многие профессиональные качества и способности, а также открываются новые soft skills.
Реализация
Мы обратились к продюсерской компании Filmservice, чтобы снять двухминутный ролик в жанре кейсовых видео. В нём идёт речь о новом проекте, который обещает большие перспективы в профессиональном развитии. Но только в самом конце выясняется, что этот успешный проект — ребёнок.
Соня Духон, режиссёр:
Я сама была такой мамой, считавшей себя за бортом. Если бы мне тогда кто-то сказал: «Посмотри, ты же вывезла целый проект, проделала огромную работу, в тебе — сила и опыт и ты теперь можешь вообще всё, что угодно», мне бы это помогло. Проект Baby для меня стал вот таким манифестом. Я хочу, чтобы девушки, женщины поняли и почувствовали, что они наработали, какой это колоссальный навык и опыт и были уверенными в себе. Они, мы — теперь всесильны.
Информационная поддержка
Проект дал старт дискуссии о том, что женщины не должны бояться возвращаться после к работе из-за синдрома самозванца и скептицизма работодателей. К инициативе подключилось женское интернет-издание Wday.ru, редакторы которого побывали в роли молодых мам, ищущих работу. Они добавили в своё резюме строчку, что уже третий год ведут «Проект Baby», а потом отправились на реальные собеседования, чтобы узнать повлияет ли это на получение должности.
Информационным партнёром кампании выступила российская платформа по поиску работы hh.ru. В рамках сотрудничества был проведён опрос среди женщин-соискателей, чтобы выяснить, какие способности они считают своей главной силой после декрета.
Помимо этого, на лендинге проекта мы собрали полезные материалы с экспертными советами, как молодым мамам при устройстве на работу представить свой «родительский проект» и грамотно подчеркнуть преимущества. Эти материалы платформа Skillbox дополнила образовательными курсами, которые будут доступны со скидкой до 55%.
Запуск
«Проект Baby» был разработан ещё в начале года, но из-за февральских событий мы решили перенести запуск. Тем не менее, мы стартуем, так как верим, что во многих семьях выход мамы на работу сейчас становится актуальным, в связи с экономической ситуацией. И хотим помочь им быть конкурентоспособными.
После запуска в вакансиях Serviceplan появилась надпись, что агентство без предрассудков рассматривает мам из декрета на различные позиции. Мы призывает и другие компании присоединяться к инициативе и делиться своими вакансиями. А мамам предлагаем в любых социальных сетях рассказать о возвращении к работе после декрета с хэштегом #projectbaby, чтобы вдохновить как можно больше женщин самореализовываться.
Ольга Стариченко, генеральный директор агентства Serviceplan:
Я помню, как Женя придумала эту инициативу, на одном дыхании, также шёл и весь процесс подготовки. Нынешняя ситуация с трудоустройством в индустрии оказалась ещё сложнее, чем она была в то время, и от этого ещё более приятен тот факт, что у нас в Serviceplan есть открытые вакансии, и мы можем поддержать женщин, планирующих выход из декрета.
Евгения Арабкина, исполнительный креативный директор Serviceplan:
Мы начали этот проект с обсуждения diversity в рекламной индустрии, где многие женщины заканчивают или замедляют свой карьерный рост, уходя в декрет. А возвращаясь многим из них приходится доказывать окружающим (и даже себе), что они не растеряли опыт и талант. Мы хотим, чтобы к ним относились с уважением. Хотим, чтобы мамы-специалисты верили в себя, как мы верим в них. Пусть в индустрии что-то поменяется. И желательно не только в нашей.
Состав творческой группы
Коммуникационная группа House of Communication Serviceplan
Генеральный директор: Анна Ланге
Директор по персоналу: Елена Морозова
Креативное агентство Serviceplan
Генеральный директор: Ольга Стариченко
Исполнительный креативный директор: Евгения Арабкина
Директор по стратегическому планированию: Анастасия Бойкова
Руководитель творческой группы: Алексей Верекета
Руководитель копирайт-направления: Андрей Артюшин
Арт-директор: Ксения Головина
Арт-директор: Айса Ованова
Младший арт-директор: Анастасия Хизовец
Старший дизайнер интерактивных проектов: Максим Казанцев
Младший дизайнер интерактивных проектов: Давид Хандамов
Louder
Генеральный директор: Анастасия Грицкова
Руководитель направления коммуникаций и контента: Вероника Захарова
Руководитель PR-направления: Мария Алешина
Старший PR-менеджер: Дарья Тарасова
PR-менеджер: Анастасия Генералова
Руководитель диджитал-направления: Александра Гришина
Filmservice (продакшен)
Генеральный продюсер: Виктория Санкина
Режиссёр: Соня Духон
Оператор-постановщик: Саша Старостин
Продюсер: Аня Клевер
Художник-постановщик: Гена Тумилевич
Второй режиссёр: Злата Асовская
Художник по костюму: Лика Нечаусова
Ассистент художника по костюму: Катя Контюряева
Художник по гриму: Зина Любочкина
Ассистент художника по гриму: Лиза Цыбулина
Кастинг-директор: Кристина Борисова
Актеры: Ангелина Аладова, Оливия Аладова, Александра Уваркина, Инга Манджиева, Алена Шиповская, Александр Семенов, Егор Павлов, Роман Сеньков, Елена Агеева, Серафима Соловьева, Алексей Каничев
Директор съёмочной группы: Ольга Гогачева
Администратор: Адриан Рошка
Ассистенты: Ярик Гогачев, Тимофей Царенок, Савва Слепян
Механик: Никита Кузин
Фокус-пуллер: Ветта Петрусева
Гафер: Илья Смирнов
Осветители: Глеб Ладышкин, Даниил Лукашин, Павел Секретарёв
Реквизит: Елена Жигалко, Дастанбек Рысбаев
Производство декораций: Николай Поспелов
Постановщики: Семен Канель, Александр Верещак, Алексей Саморуков, Кирилл Фитискин, Андрей Нетребин, Михаил Бегма
Постпродакшен продюсеры: Настя Минашкина, Кирилл Абакумов
Монтаж: Андрей Матыгин
Композитор и саунд-дизайн: Алексей Воробьев
Диктор: Евгения Анш
Цвет: Андрей Худяков
Студия графики 2А (клинапы)
Супервайзер: Александр Кузнецов
Юрист: Светлана Мезенцова
Бухгалтер: Ирина Харкевич
Оборудование предоставлено компанией [Your] RENTAL, съёмочный павильон Apollo Studios
Отдельная благодарность Марии Панфиловой, Анастасии Изюмской, Екатерине Шеховцовой, Елене Хоревой, Илоне Гайшун, Анастасии Миляевой, Тамаре Папашвили