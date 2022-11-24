Минкультуры отказало в прокате сериалу «Монастырь» с Ивлеевой

Министерство культуры РФ отказало в прокатном удостоверении сериалу «Монастырь», в котором главные роли сыграли Филипп Янковский и Анастасия Ивлеева. В ведомстве сочли, что проект оскорбляет чувства верующих. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на заявление министерства.

«Минкультуры РФ приняло решение об отказе ООО «Кинокомпания Лунапарк» в выдаче прокатного удостоверения на сериал «Монастырь». Решение принято на основании подпункта «ж» пункта 18 правил выдачи, отказа в выдаче и отзыва прокатного удостоверения на фильм. Речь идёт об оскорблении религиозных чувств верующих», — пояснили в ведомстве.

Материалы по сериалу были переданы на экспертную оценку в Русскую православную церковь (РПЦ), указывает агентство.

«В РПЦ отметили, что сценарий даёт искажённое представление о монашеской жизни в женских обителях РПЦ, соответственно, формирует неверное представление о русском православии», — подчеркнули в Минкультуры.

В сериале «Монастырь» рассказывается о том, как у московской тусовщицы Маши (Ивлеева), живущей за чужой счёт, начинаются крупные неприятности после слитого в сеть пикантного видео с её участием. Спасаясь от бандитов, Маша оказывается в мужском монастыре, а его отец-настоятель Варсонофий (Янковский) определяет её прятаться от преследователей в женский.

19 ноября вышла первая серия «Монастыря» на «Кинопоиске». В первые сутки видео стало рекордсменом по просмотрам за всю историю онлайн-кинотеатра — его посмотрели свыше 250 тыс. подписчиков. Драма по просмотрам обогнала «Дом Дракона», пятый сезон «Рика и Морти», «Нулевого пациента», «Закрыть гештальт», «Конец света» и четвёртый сезон «Мажора».