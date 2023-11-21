Вертикальный сериал о покорении Эльбруса: как Yappy вдохновляет авторов создавать контент

Приложение вертикальных видео Yappy, входящее в «Газпром-Медиа Холдинг», активно поддерживает креаторов и развивает среду, где они могут реализовать свой творческий потенциал. Но как сделать эту поддержку максимально эффективной и вдохновить япперов на регулярное создание контента? Историю одной детской мечты, которая превратилась в вертикальный мини-сериал, Sostav рассказали представители платформы.

Больше, чем поход

У юмористического блогера и музыкального исполнителя Мухи Биттуева была одна заветная мечта — покорить Эльбрус. «В моей семье каждый мужчина восходил на Эльбрус, но у меня в детстве были серьёзные проблемы со здоровьем — я не мог ходить. Поэтому мне оставалось лишь слушать истории о том, как это происходило, — рассказывает блогер. — Как только я понял, что твердо стою на ногах, я решил исполнить эту мечту детства».

Поход на Эльбрус для Биттуева — больше, чем просто поход. Это также возможность записать много интересного и захватывающего контента. Поэтому продолжением идеи стало сотрудничество с приложением Yappy, где блогер активно развивает свой аккаунт. Автор обратился с предложением к менеджерам платформы, которые решили поддержать яппера и помочь ему исполнить заветную мечту. Конечно, не забыли и про уникальный контент — так родилась идея вертикального мини-сериала о восхождении.

Подготовка и покорение вершины

К восхождению команда готовилась несколько месяцев, и этот процесс был очень непростым. С одной стороны, перед ней стояли контентные задачи: разработка идеи, написание сценариев, поиск реквизита. С другой стороны, подготовка к самому походу: сбор команды, физические тренировки и многое другое.

Конечно, одному с этим было не справиться. Поэтому была собрана специальная команда из девяти человек: режиссёр, креативный продюсер проекта, ассистент, гиды. Отдельно наняли оператора, который имеет опыт работы в горах. «Без специального горного оператора на таком задании не обойтись. Потому что обычный оператор, каким бы талантливым он ни был, не выдержал бы всю нагрузку», — добавляет Биттуев.

Yappy помог организовать путешествие, выступив в качестве партнёра похода, а также предоставил тёплую одежду и снаряжение. Само восхождение длилось около 10 часов: команда отправилась на штурм примерно в час ночи, а рассвет встречала уже на вершине.

«Это восхождение стало для меня очередным доказательством: не бывает ничего невозможного. В детстве я мог лишь мечтать о покорении Эльбруса, а сейчас вспоминаю прекрасный рассвет на самой вершине», — поделился яппер.

В благодарность Муха установил на вершине Эльбруса флаг фирменного — мятного — цвета Yappy. Кстати, на значимых точках пути блогер спрятал полезные предметы: балаклаву, портативную зарядку, туристический набор и другие. Их сможет найти и забрать турист, который решит повторить восхождение.

40 роликов и сотни тысяч просмотров

Несмотря на колоссальную физическую нагрузку, команде удалось снять около 40 роликов, посвящённых восхождению. Все они объединились в вертикальный мини-сериал. Короткие серии посвящены истории проекта, подготовке к восхождению, советам и многому другому.

Сотни тысяч — столько просмотров уже собрали ролики об этом приключении на платформе Yappy. Это значительно больше, чем показатели других роликов яппера, отмечают представители приложения. Таким образом, для Биттуева этот проект стал не только возможностью исполнить детскую мечту, но и поделиться своей личной историей с многотысячной аудиторией, а также привлечь новых подписчиков. Это ещё раз доказывает известную истину: уникальный и интересный контент — основа продвижения на любой социальной платформе, рассказывает команда проекта.