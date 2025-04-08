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08.04.2025 в 11:50

Сериал «Актерище» с Нагиевым получил спин-офф в виде пьесы

«Омут» можно послушать в книжном сервисе «Строки»

Холдинг «МТС Медиа» расширил вселенную сериала «Актерище» с Дмитрием Нагиевым и Антоном Лапенко. Комедия вышла 1 апреля в онлайн-кинотеатре KION, а с 11 апреля в книжном сервисе «Строки» пользователи могут послушать пьесу «Омут». Об этом Sostav рассказали в пресс-службе МТС.

По сюжету «Актерища» пьесу «Омут» написал блогер Никита Кисляк в исполнении Лапенко. Он решает сделать постановку, пригласив на главную роль популярного актера Славу Третьякова в исполнении Нагиева.

В реальности «Омут» был написан драматургом Юлией Тупикиной по заказу «МТС Медиа». Озвучил пьесу Лапенко.

Антон Лапенко, актер:

Я отреагировал с интересом, ведь это нестандартный ход. Редко бывает, что сериал получает расширение сюжета в формате аудиопьесы. И я считаю, что это крутая идея. «Омут» — шикарный материал для аудиопостановки, здесь есть где разыграться.

Что касается озвучки, то это далеко не первый мой опыт, и мне этот процесс очень нравится. Когда нет возможности сыграть пластикой, жестами, остается только голос, и это отдельное искусство. Было интересно искать нужные интонации, передавать эмоции только звуком. Пьеса мне понравилась — она по-своему дополняет историю и добавляет новые смыслы.

«Омут» переносит зрителя в 2055 год, когда человечество колонизировало Марс и Луну. Земля — выжженная пустыня после глобальной катастрофы. Гарик занят проектом ОМУТ, который расшифровывается как «Объединение мутаций уникальной техносреды». В результате реализации проекта марсиане смогут управлять ощущениями счастья и несчастья населения Земли и Луны. Гарик случайно встречает девушку Асту, которая уже не может справляться с мрачными мыслями. Их контакт запускает цепочку событий, где переплетаются научный прогресс, попытка управлять чувствами и личные драмы.

Дмитрий Нагиев сериал пьеса
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