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18+
27.01.2025 в 16:30

Сергей Шишкин усилил команду развития бизнеса IT-компании Platforma

Он занял пост директора по развитию бизнеса и работе с ключевыми клиентами рекламного направления

Сергей Шишкин

Сергей Шишкин назначен на должность директора по развитию бизнеса и работе с ключевыми клиентами рекламного направления IT-компании Platforma, специализирующейся на решениях на базе больших данных в adtech, геоаналитике, прогнозе спроса и финансовом сегменте. Об этом Sostav сообщили в Platforma.

Там пояснили, что эксперт усилит коммерческий блок компании в связи с расширением спектра продуктов в рекламном направлении.

Сергей Шишкин работает в рекламной отрасли более 20 лет. У него имеется большой опыт монетизации диджитал-продуктов. До прихода в Platforma эксперт руководил коммерческими департаментами в РБК, «Снобе» и «Деловом Петербурге».

Сергей Шишкин, директор по развитию бизнеса и работе с ключевыми клиентами рекламного направления Platforma:

Рад присоединиться к команде Platforma и усилить коммерческий блок. В ближайших планах — развитие стратегически важного рекламного направления компании на базе технологий Big Data, построение взаимовыгодных отношений с клиентами, обеспечение устойчивого роста и прибыльности бизнеса.

Анна Кучина, директор по росту компании Platforma:

Рады видеть Сергея частью команды Platforma. Уверены, что глубокая экспертиза и ориентированность на результат сделают его незаменимым членом нашей команды. Рекламный рынок переживает значительные перемены, и наша экспертиза в области новых технологий и знаний в области больших данных вкупе с опытом Сергея поможет нам предложить динамичные решения под любой запрос.

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