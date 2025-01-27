Сергей Шишкин усилил команду развития бизнеса IT-компании Platforma

Сергей Шишкин назначен на должность директора по развитию бизнеса и работе с ключевыми клиентами рекламного направления IT-компании Platforma, специализирующейся на решениях на базе больших данных в adtech, геоаналитике, прогнозе спроса и финансовом сегменте. Об этом Sostav сообщили в Platforma.
Там пояснили, что эксперт усилит коммерческий блок компании в связи с расширением спектра продуктов в рекламном направлении.
Сергей Шишкин работает в рекламной отрасли более 20 лет. У него имеется большой опыт монетизации диджитал-продуктов. До прихода в Platforma эксперт руководил коммерческими департаментами в РБК, «Снобе» и «Деловом Петербурге».
Сергей Шишкин, директор по развитию бизнеса и работе с ключевыми клиентами рекламного направления Platforma:
Рад присоединиться к команде Platforma и усилить коммерческий блок. В ближайших планах — развитие стратегически важного рекламного направления компании на базе технологий Big Data, построение взаимовыгодных отношений с клиентами, обеспечение устойчивого роста и прибыльности бизнеса.
Анна Кучина, директор по росту компании Platforma:
Рады видеть Сергея частью команды Platforma. Уверены, что глубокая экспертиза и ориентированность на результат сделают его незаменимым членом нашей команды. Рекламный рынок переживает значительные перемены, и наша экспертиза в области новых технологий и знаний в области больших данных вкупе с опытом Сергея поможет нам предложить динамичные решения под любой запрос.