Сергей Шишкин усилил команду развития бизнеса IT-компании Platforma

Сергей Шишкин назначен на должность директора по развитию бизнеса и работе с ключевыми клиентами рекламного направления IT-компании Platforma, специализирующейся на решениях на базе больших данных в adtech, геоаналитике, прогнозе спроса и финансовом сегменте. Об этом Sostav сообщили в Platforma.

Там пояснили, что эксперт усилит коммерческий блок компании в связи с расширением спектра продуктов в рекламном направлении.

Сергей Шишкин работает в рекламной отрасли более 20 лет. У него имеется большой опыт монетизации диджитал-продуктов. До прихода в Platforma эксперт руководил коммерческими департаментами в РБК, «Снобе» и «Деловом Петербурге».

Сергей Шишкин, директор по развитию бизнеса и работе с ключевыми клиентами рекламного направления Platforma: Рад присоединиться к команде Platforma и усилить коммерческий блок. В ближайших планах — развитие стратегически важного рекламного направления компании на базе технологий Big Data, построение взаимовыгодных отношений с клиентами, обеспечение устойчивого роста и прибыльности бизнеса.